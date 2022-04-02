Депутат Госдумы показал, как готовить дома сухой собачий корм. Видео

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Встреча Владимира Бурматова с политтехнологами. Челябинск, жест рукой, бурматов владимир
Владимир Бурматов считает, что Россия может сама производить корма для животных Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов показал, как приготовить в домашних условия сухой собачий корм. Мастер-класс он выложил в личном telegram-канале и накормил свою собаку Белку.

«Мы с Белкой сделали натуральный сухой корм своими руками. Сейчас расскажем рецепт», — заявил на видео Бурматов.

Согласно рецепту надо смешать говяжий фарш, гречневую и рисовую муку. Добавить витаминов для собак. Затем смесь следует подсушить в духовке при низкой температуре в течение трех-четырех часов.

Ранее Бурматов заявил радиостанции «Говорит Москва», что в РФ корма должны быть свои, чтобы никто не шантажировал страну уходом с рынка, дефицитом и подорожанием. Депутат отметил, что в России своего сырья «выше крыши» и крупнейшие производители мяса.

После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран объявил новые санкции. Из-за этого изменились курсы европейской и американской валют. Лидеры ЕС и США заявили, что новые санкции должны нанести сильный удар по экономике, гуманитарной и социальной сферам России, а также по каждой российской семье. Российские власти отметили, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов показал, как приготовить в домашних условия сухой собачий корм. Мастер-класс он выложил в личном telegram-канале и накормил свою собаку Белку. «Мы с Белкой сделали натуральный сухой корм своими руками. Сейчас расскажем рецепт», — заявил на видео Бурматов. Согласно рецепту надо смешать говяжий фарш, гречневую и рисовую муку. Добавить витаминов для собак. Затем смесь следует подсушить в духовке при низкой температуре в течение трех-четырех часов. Ранее Бурматов заявил радиостанции «Говорит Москва», что в РФ корма должны быть свои, чтобы никто не шантажировал страну уходом с рынка, дефицитом и подорожанием. Депутат отметил, что в России своего сырья «выше крыши» и крупнейшие производители мяса. После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран объявил новые санкции. Из-за этого изменились курсы европейской и американской валют. Лидеры ЕС и США заявили, что новые санкции должны нанести сильный удар по экономике, гуманитарной и социальной сферам России, а также по каждой российской семье. Российские власти отметили, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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