Депутат Госдумы показал, как готовить дома сухой собачий корм. Видео

02 апреля 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Владимир Бурматов считает, что Россия может сама производить корма для животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов показал, как приготовить в домашних условия сухой собачий корм. Мастер-класс он выложил в личном telegram-канале и накормил свою собаку Белку. «Мы с Белкой сделали натуральный сухой корм своими руками. Сейчас расскажем рецепт», — заявил на видео Бурматов. Согласно рецепту надо смешать говяжий фарш, гречневую и рисовую муку. Добавить витаминов для собак. Затем смесь следует подсушить в духовке при низкой температуре в течение трех-четырех часов. Ранее Бурматов заявил радиостанции «Говорит Москва», что в РФ корма должны быть свои, чтобы никто не шантажировал страну уходом с рынка, дефицитом и подорожанием. Депутат отметил, что в России своего сырья «выше крыши» и крупнейшие производители мяса. После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран объявил новые санкции. Из-за этого изменились курсы европейской и американской валют. Лидеры ЕС и США заявили, что новые санкции должны нанести сильный удар по экономике, гуманитарной и социальной сферам России, а также по каждой российской семье. Российские власти отметили, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов показал, как приготовить в домашних условия сухой собачий корм. Мастер-класс он выложил в личном telegram-канале и накормил свою собаку Белку. «Мы с Белкой сделали натуральный сухой корм своими руками. Сейчас расскажем рецепт», — заявил на видео Бурматов. Согласно рецепту надо смешать говяжий фарш, гречневую и рисовую муку. Добавить витаминов для собак. Затем смесь следует подсушить в духовке при низкой температуре в течение трех-четырех часов. Ранее Бурматов заявил радиостанции «Говорит Москва», что в РФ корма должны быть свои, чтобы никто не шантажировал страну уходом с рынка, дефицитом и подорожанием. Депутат отметил, что в России своего сырья «выше крыши» и крупнейшие производители мяса. После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран объявил новые санкции. Из-за этого изменились курсы европейской и американской валют. Лидеры ЕС и США заявили, что новые санкции должны нанести сильный удар по экономике, гуманитарной и социальной сферам России, а также по каждой российской семье. Российские власти отметили, что все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция.