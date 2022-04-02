Вирусолог Чепурнов назвал ключевую роль назальной вакцины

02 апреля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Назальная вакцина упростит прохождение ревакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Назальная вакцина от коронавируса, которую зарегистрировали в России, поможет в вопросе ревакцинации населения. Об этом URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Безусловно ключевая роль назальной вакцины заключается в ревакцинации. Пусть не раз в полгода, но раз в год я бы сильно посоветовал ревакцинироваться тем, кто за это время не успел переболеть. Часть людей будет болеть. Для этой инфекции вакцина не является защитным средством. Она является средством, которая снижает тяжесть заболевания. Это крайне важно, поскольку такое количество летальных исходов [из-за коронавируса]», — сказал URA.RU Александр Чепурнов. Как объяснил профессор, вакцина заметно повышает шансы легко перенести инфекцию. «Летальные исходы и тяжелые течения она снижает почти в 10 раз. Это та вакцина, которой мы пользовались, и которая за рубежом есть. В данном случае важно ревакцинироваться для тех, кто не переболел больше года или не вакцинирован больше года. Я думаю, это необходимо», — отметил профессор. Собеседник агентства подчеркнул, что назальная вакцина даст больше защиты от COVID-19 в носовой полости. «С точки зрения вообще выработки иммунитета и особенно выработки слизистого иммунитета, это очень хорошая и полезная вещь. Само по себе применение намного упрощает ситуацию, потому что закапать или пшикнуть, это будет проще, и для людей менее напряжно, поскольку мы видим сопротивление вакцинации как таковой», — заключил Чепурнов. Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Вакцину пока разрешили использовать в условиях медицинских организаций, которые проводят вакцинацию граждан от 18 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Назальная вакцина от коронавируса, которую зарегистрировали в России, поможет в вопросе ревакцинации населения. Об этом URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Безусловно ключевая роль назальной вакцины заключается в ревакцинации. Пусть не раз в полгода, но раз в год я бы сильно посоветовал ревакцинироваться тем, кто за это время не успел переболеть. Часть людей будет болеть. Для этой инфекции вакцина не является защитным средством. Она является средством, которая снижает тяжесть заболевания. Это крайне важно, поскольку такое количество летальных исходов [из-за коронавируса]», — сказал URA.RU Александр Чепурнов. Как объяснил профессор, вакцина заметно повышает шансы легко перенести инфекцию. «Летальные исходы и тяжелые течения она снижает почти в 10 раз. Это та вакцина, которой мы пользовались, и которая за рубежом есть. В данном случае важно ревакцинироваться для тех, кто не переболел больше года или не вакцинирован больше года. Я думаю, это необходимо», — отметил профессор. Собеседник агентства подчеркнул, что назальная вакцина даст больше защиты от COVID-19 в носовой полости. «С точки зрения вообще выработки иммунитета и особенно выработки слизистого иммунитета, это очень хорошая и полезная вещь. Само по себе применение намного упрощает ситуацию, потому что закапать или пшикнуть, это будет проще, и для людей менее напряжно, поскольку мы видим сопротивление вакцинации как таковой», — заключил Чепурнов. Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Вакцину пока разрешили использовать в условиях медицинских организаций, которые проводят вакцинацию граждан от 18 лет.