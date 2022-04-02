Песков назвал Украину очень сложной страной для России

02 апреля 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Песков: «Украина в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в современных реалиях является «сложной» и враждебной для России страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Украина очень сложная страна. Очень сложная для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас», — сказал он в эфире канала «Беларусь 1». Также он добавил, что одновременно с этим Украина — страна, занявшая непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 года. Представитель Кремля заявил, что поэтому он и назвал Украину страной, которая не является дружественной ни для России, ни для Белоруссии. Дмитрий Песков добавил, что Украина запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ, а также сделала русский язык второстепенным. Он дополнил, что это страна, которая в конституцию записала намерение вступить в НАТО и которая «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует». Ранее пресс-секретарь Владимира Путина оценил переговоры между Россией и Украиной, происходящие в Стамбуле 29 марта. Он констатировал, что положительным результатом той встречи является момент, что украинская сторона научилась ясно и в письменной форме излагать свои предложения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина в современных реалиях является «сложной» и враждебной для России страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Украина очень сложная страна. Очень сложная для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас», — сказал он в эфире канала «Беларусь 1». Также он добавил, что одновременно с этим Украина — страна, занявшая непростую позицию, когда были события в Белоруссии после выборов президента в 2020 года. Представитель Кремля заявил, что поэтому он и назвал Украину страной, которая не является дружественной ни для России, ни для Белоруссии. Дмитрий Песков добавил, что Украина запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ, а также сделала русский язык второстепенным. Он дополнил, что это страна, которая в конституцию записала намерение вступить в НАТО и которая «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует». Ранее пресс-секретарь Владимира Путина оценил переговоры между Россией и Украиной, происходящие в Стамбуле 29 марта. Он констатировал, что положительным результатом той встречи является момент, что украинская сторона научилась ясно и в письменной форме излагать свои предложения.