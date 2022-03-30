Кремль: Украина определилась с требованиями к России

30 марта 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Песков считает, что результаты переговоров требуют длительной работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Положительным результатом в переговорах считается тот момент, что украинская сторона научилась ясно и в письменной форме излагать свои предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как в Кремле оценили переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. «Позитивным является то, что украинская сторона начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. В остальном, пока мы не можем констатировать сильно много обещающего, прорывов. Еще предстоит весьма длительная работа», — сказал Песков. Россия и Украина 29 марта провели переговоры в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Киев также пообещал не вступать в военные союзы и не пытаться вернуть Крым и Донбасс военным путем. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, направленное на защиту народа Донбасса от многолетнего геноцида. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Положительным результатом в переговорах считается тот момент, что украинская сторона научилась ясно и в письменной форме излагать свои предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как в Кремле оценили переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. «Позитивным является то, что украинская сторона начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. В остальном, пока мы не можем констатировать сильно много обещающего, прорывов. Еще предстоит весьма длительная работа», — сказал Песков. Россия и Украина 29 марта провели переговоры в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Киев также пообещал не вступать в военные союзы и не пытаться вернуть Крым и Донбасс военным путем. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, направленное на защиту народа Донбасса от многолетнего геноцида. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.