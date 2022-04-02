Посол РФ в Турции: ответ о принадлежности Крыма четкий и ясный

03 апреля 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

По его словам, если спросить в РФ, чей Крым — ответ будет четкий и ясный Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Ответ на вопрос о принадлежности Крыма четкий и ясный. На эту тему написал статью посол РФ в Турции Алексей Ерхов. «А если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с „янычарской пощечиной“. Так вот и в России — если спросить русского, чей Крым — ответ будет четкий и ясный. Конечно, были у нас какие-то люди, сомневавшиеся в российской принадлежности полуострова, но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию», — написал Ерхов в статье для газеты Ayd?nl?k. Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов придерживается противоположной точки зрения. Он сказал, что хоть Россия и хотела, чтобы Казахстан был на ее стороне, однако страна уважает территориальную целостность Украины. Ранее Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения там референдума. На Украине заявляли, что территория оккупирована. В ходе переговоров 29 марта в Стамбуле Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Обсуждение проходило на фоне спецоперации России на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ответ на вопрос о принадлежности Крыма четкий и ясный. На эту тему написал статью посол РФ в Турции Алексей Ерхов. «А если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с „янычарской пощечиной“. Так вот и в России — если спросить русского, чей Крым — ответ будет четкий и ясный. Конечно, были у нас какие-то люди, сомневавшиеся в российской принадлежности полуострова, но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию», — написал Ерхов в статье для газеты Ayd?nl?k. Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов придерживается противоположной точки зрения. Он сказал, что хоть Россия и хотела, чтобы Казахстан был на ее стороне, однако страна уважает территориальную целостность Украины. Ранее Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения там референдума. На Украине заявляли, что территория оккупирована. В ходе переговоров 29 марта в Стамбуле Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Обсуждение проходило на фоне спецоперации России на Украине.