Кремль: Запад перешел грани разумного

03 апреля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Запад способен на любые глупости, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение Западом санкций против президента России Владимира Путина — это переход грани разумности. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». «Никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против главы государства, такого не бывает. Это переход грани разумности. После того как они ввели санкции против нашего президента, получается, что они способны на любые глупости», — сказал Песков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных жителей Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России новые экономические санкции. Страны Запада также ввели несколько пакетов персональных санкций, отмечает «Национальная служба новостей». Под эти санкции, в частности, попал и Владимир Путин. Россия в ответ ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и лидеров Евросоюза, сообщает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение Западом санкций против президента России Владимира Путина — это переход грани разумности. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». «Никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против главы государства, такого не бывает. Это переход грани разумности. После того как они ввели санкции против нашего президента, получается, что они способны на любые глупости», — сказал Песков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных жителей Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России новые экономические санкции. Страны Запада также ввели несколько пакетов персональных санкций, отмечает «Национальная служба новостей». Под эти санкции, в частности, попал и Владимир Путин. Россия в ответ ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и лидеров Евросоюза, сообщает телеканал 360.