ФРГ: Евросоюз должен обсудить запрет на импорт газа из РФ

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Кристина Ламбрехт предложила обсудить запрет на импорт российского газа Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Евросоюзе должны обсудить отказ от российского газа. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Евросоюз должен обсудить введение запрета на импорт российского газа. Должна быть реакция. Такие действия не должны оставаться без ответа», — сказала Ламбрехт, сообщение распространено в социальных сетях Минобороны.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасс от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики.

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В Евросоюзе должны обсудить отказ от российского газа. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. «Евросоюз должен обсудить введение запрета на импорт российского газа. Должна быть реакция. Такие действия не должны оставаться без ответа», — сказала Ламбрехт, сообщение распространено в социальных сетях Минобороны. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасс от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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