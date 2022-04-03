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Свердловскую область ждет потепление с дождями

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу тунца в Panorama ASP_часть. Екатеринбург, исеть, солнце, город, вид с высоты, панорама, закат
Самые теплые дни на этой неделе будут в выходные — температура поднимется до +15 градусов. Фото:

В Свердловской области синоптики обещают плюсовую температуру уже с 4 апреля. Об этом сообщает уральский гидрометцентр.

«4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — говорится на официальном сайте гидрометцентра. Со вторника по четверг станет чуть прохладнее: температура днем опустится до +4 днем, ночью будет немного теплее — до +4, +6 градусов. Возможен мокрый снег и дождь, по утрам гололедица.

Пятница и суббота снова порадуют свердловчан теплой погодой — до +10 градусов днем, но ожидается переменная облачность, возможен дождь. В воскресенье столбик термометра поднимется до +15 градусов.

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В Свердловской области синоптики обещают плюсовую температуру уже с 4 апреля. Об этом сообщает уральский гидрометцентр. «4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — говорится на официальном сайте гидрометцентра. Со вторника по четверг станет чуть прохладнее: температура днем опустится до +4 днем, ночью будет немного теплее — до +4, +6 градусов. Возможен мокрый снег и дождь, по утрам гололедица. Пятница и суббота снова порадуют свердловчан теплой погодой — до +10 градусов днем, но ожидается переменная облачность, возможен дождь. В воскресенье столбик термометра поднимется до +15 градусов.
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