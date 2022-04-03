Свердловскую область ждет потепление с дождями

В Свердловской области синоптики обещают плюсовую температуру уже с 4 апреля. Об этом сообщает уральский гидрометцентр.
«4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — говорится на официальном сайте гидрометцентра. Со вторника по четверг станет чуть прохладнее: температура днем опустится до +4 днем, ночью будет немного теплее — до +4, +6 градусов. Возможен мокрый снег и дождь, по утрам гололедица.
Пятница и суббота снова порадуют свердловчан теплой погодой — до +10 градусов днем, но ожидается переменная облачность, возможен дождь. В воскресенье столбик термометра поднимется до +15 градусов.
В Свердловской области синоптики обещают плюсовую температуру уже с 4 апреля. Об этом сообщает уральский гидрометцентр. «4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — говорится на официальном сайте гидрометцентра. Со вторника по четверг станет чуть прохладнее: температура днем опустится до +4 днем, ночью будет немного теплее — до +4, +6 градусов. Возможен мокрый снег и дождь, по утрам гололедица. Пятница и суббота снова порадуют свердловчан теплой погодой — до +10 градусов днем, но ожидается переменная облачность, возможен дождь. В воскресенье столбик термометра поднимется до +15 градусов.