В Нижнем Тагиле кондуктор выгнала ребенка из-за двух рублей

В Нижнем Тагиле кондуктор высадила подростка из-за двух недостающих рублей. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«3 апреля 2022 года, около 14 часов в трамвай № 10 в Нижнем Тагиле зашли двое подростков — мальчик и девочка. Девочка оплатила проезд, у юноши не хватило двух рублей для оплаты проезда, о чем он сообщил кондуктору», — говорится в официальном сообщении прокуратуры. После того как мальчик сказал, что не может заплатить за поездку, кондуктор схватила юного пассажира за куртку и выставила его из трамвая, девочка вышла вслед за ним.
В настоящее время прокуратура Свердловской области проводит проверку в отношении работников и руководства МУП «Тагильский трамвай». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Нижнем Тагиле кондуктор высадила подростка из-за двух недостающих рублей. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «3 апреля 2022 года, около 14 часов в трамвай № 10 в Нижнем Тагиле зашли двое подростков — мальчик и девочка. Девочка оплатила проезд, у юноши не хватило двух рублей для оплаты проезда, о чем он сообщил кондуктору», — говорится в официальном сообщении прокуратуры. После того как мальчик сказал, что не может заплатить за поездку, кондуктор схватила юного пассажира за куртку и выставила его из трамвая, девочка вышла вслед за ним. В настоящее время прокуратура Свердловской области проводит проверку в отношении работников и руководства МУП «Тагильский трамвай». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.