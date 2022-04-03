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В Нижнем Тагиле кондуктор выгнала ребенка из-за двух рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, кондуктор, оплата проезда, рука с монетами, деньги в руках
Подростку не хватило всего двух рублей, но кондуктор решила его высадить Фото:

В Нижнем Тагиле кондуктор высадила подростка из-за двух недостающих рублей. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«3 апреля 2022 года, около 14 часов в трамвай № 10 в Нижнем Тагиле зашли двое подростков — мальчик и девочка. Девочка оплатила проезд, у юноши не хватило двух рублей для оплаты проезда, о чем он сообщил кондуктору», — говорится в официальном сообщении прокуратуры. После того как мальчик сказал, что не может заплатить за поездку, кондуктор схватила юного пассажира за куртку и выставила его из трамвая, девочка вышла вслед за ним.

В настоящее время прокуратура Свердловской области проводит проверку в отношении работников и руководства МУП «Тагильский трамвай». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Нижнем Тагиле кондуктор высадила подростка из-за двух недостающих рублей. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «3 апреля 2022 года, около 14 часов в трамвай № 10 в Нижнем Тагиле зашли двое подростков — мальчик и девочка. Девочка оплатила проезд, у юноши не хватило двух рублей для оплаты проезда, о чем он сообщил кондуктору», — говорится в официальном сообщении прокуратуры. После того как мальчик сказал, что не может заплатить за поездку, кондуктор схватила юного пассажира за куртку и выставила его из трамвая, девочка вышла вслед за ним. В настоящее время прокуратура Свердловской области проводит проверку в отношении работников и руководства МУП «Тагильский трамвай». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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