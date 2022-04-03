03 апреля 2022
02 апреля 2022

Пьяный отец из Магнитогорска уснул с младенцем на скамейке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мотоцикл, полиция
Прибывшая полиция смогла установить личность матери ребенка Фото:

В Магнитогорске пьяный мужчина пошел гулять с младенцем и во время прогулки уснул на скамейке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Магнитогорска.

«Инцидент произошел 3 апреля, когда местная жительница обратила внимание на спящего мужчину с коляской на улице Октябрьской. В руке у мужчины была бутылка спиртного. На место происшествия прибыли сотрудники полиции ОП „Ленинский“», — отметили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Младенца пришлось поместить в больницу. Впоследствии полиция установила личность матери и младенца передали родительнице. С ней провели беседу о недопущении подобного поведения, а также составили административный протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей).

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В Магнитогорске пьяный мужчина пошел гулять с младенцем и во время прогулки уснул на скамейке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Магнитогорска. «Инцидент произошел 3 апреля, когда местная жительница обратила внимание на спящего мужчину с коляской на улице Октябрьской. В руке у мужчины была бутылка спиртного. На место происшествия прибыли сотрудники полиции ОП „Ленинский“», — отметили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска. Младенца пришлось поместить в больницу. Впоследствии полиция установила личность матери и младенца передали родительнице. С ней провели беседу о недопущении подобного поведения, а также составили административный протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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