Пьяный отец из Магнитогорска уснул с младенцем на скамейке

Прибывшая полиция смогла установить личность матери ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске пьяный мужчина пошел гулять с младенцем и во время прогулки уснул на скамейке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Магнитогорска.

«Инцидент произошел 3 апреля, когда местная жительница обратила внимание на спящего мужчину с коляской на улице Октябрьской. В руке у мужчины была бутылка спиртного. На место происшествия прибыли сотрудники полиции ОП „Ленинский“», — отметили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Младенца пришлось поместить в больницу. Впоследствии полиция установила личность матери и младенца передали родительнице. С ней провели беседу о недопущении подобного поведения, а также составили административный протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей).