В Челябинскую область поступило 10 автоцистерн для танкистов

Танкисты получат новую технику Фото: Анна Майорова © URA.RU

На вооружение танкового соединения Центрального военного округа, которое базируется в Челябинской области, поступило 10 автомобильных цистерн на базе автомобиля КамАЗ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В подразделения материально-технического обеспечения танкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Челябинской области, поступили на вооружение около 10 автомобильных цистерн АЦ-14-63501 на четырехосном шасси автомобиля КамАЗ. Техника предназначена для перевозки и хранения горючего », — сообщает пресс-служба Центрального военного округа на сайте Минобороны России.

Техника позволяет осуществлять заправку военной техники через четыре точки с общей производительностью 600 литров в минуту, объем цистерны составляет 14 кубических метров уточняют в оборонном ведомстве. Автоцистерны АЦ-14 позволяют заправить до 10 единиц техники одновременно.