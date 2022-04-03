03 апреля 2022
02 апреля 2022

В Челябинскую область поступило 10 автоцистерн для танкистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танкисты, военнослужащие, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Танкисты получат новую технику Фото:

На вооружение танкового соединения Центрального военного округа, которое базируется в Челябинской области, поступило 10 автомобильных цистерн на базе автомобиля КамАЗ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В подразделения материально-технического обеспечения танкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Челябинской области, поступили на вооружение около 10 автомобильных цистерн АЦ-14-63501 на четырехосном шасси автомобиля КамАЗ. Техника предназначена для перевозки и хранения горючего », — сообщает пресс-служба Центрального военного округа на сайте Минобороны России.

Техника позволяет осуществлять заправку военной техники через четыре точки с общей производительностью 600 литров в минуту, объем цистерны составляет 14 кубических метров уточняют в оборонном ведомстве. Автоцистерны АЦ-14 позволяют заправить до 10 единиц техники одновременно.

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На вооружение танкового соединения Центрального военного округа, которое базируется в Челябинской области, поступило 10 автомобильных цистерн на базе автомобиля КамАЗ. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В подразделения материально-технического обеспечения танкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Челябинской области, поступили на вооружение около 10 автомобильных цистерн АЦ-14-63501 на четырехосном шасси автомобиля КамАЗ. Техника предназначена для перевозки и хранения горючего », — сообщает пресс-служба Центрального военного округа на сайте Минобороны России. Техника позволяет осуществлять заправку военной техники через четыре точки с общей производительностью 600 литров в минуту, объем цистерны составляет 14 кубических метров уточняют в оборонном ведомстве. Автоцистерны АЦ-14 позволяют заправить до 10 единиц техники одновременно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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