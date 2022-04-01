01 апреля 2022

В Пермском крае простились с погибшим на Украине военным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, солдаты, смерть, гроб, похороны
Соболезнования родным также выразил глава округа Михаил Шестаков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Чернушинском городском округе (Пермский край) простились с военнослужащим Динафом Касимовым, погибшем во время военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе округа во «ВКонтакте».

«Проводили в последний путь Динафа Генерисовича Касимова, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине», — сообщается в паблике. Глава округа Михаил Шестаков также выразил соболезнования родным погибшего.

Военная спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Как сообщалось ранее, в результате наступления российских войск были блокированы Харьков и Николаев. Под контролем ВС РФ находятся Запорожская и Херсонская области.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Чернушинском городском округе (Пермский край) простились с военнослужащим Динафом Касимовым, погибшем во время военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе округа во «ВКонтакте». «Проводили в последний путь Динафа Генерисовича Касимова, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине», — сообщается в паблике. Глава округа Михаил Шестаков также выразил соболезнования родным погибшего. Военная спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Как сообщалось ранее, в результате наступления российских войск были блокированы Харьков и Николаев. Под контролем ВС РФ находятся Запорожская и Херсонская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...