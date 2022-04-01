В Пермском крае простились с погибшим на Украине военным

Соболезнования родным также выразил глава округа Михаил Шестаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Чернушинском городском округе (Пермский край) простились с военнослужащим Динафом Касимовым, погибшем во время военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе округа во «ВКонтакте».

«Проводили в последний путь Динафа Генерисовича Касимова, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине», — сообщается в паблике. Глава округа Михаил Шестаков также выразил соболезнования родным погибшего.

Военная спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Как сообщалось ранее, в результате наступления российских войск были блокированы Харьков и Николаев. Под контролем ВС РФ находятся Запорожская и Херсонская области.