Косуля нуждается в помощи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Раненая косуля забрела в екатеринбургский район Эльмаш и заблудилась, ее судьба на данный момент неизвестна. Волонтеры рассказали URA.RU, как пытались помочь животному.

«Косуля была замечена утром 3 апреля в районе улиц Шефская и Совхозная. Она металась по улицам и дворам, потом зашла в тупик из заборов и гаражей и не могла найти дорогу из города. На голове было много крови — может, билась обо что-то или ее задела машина», — объяснила зоозащитник Марина Ковалева.

Волонтеры весь день пытались помочь животному: поймать в сети, чтобы показать ветеринару и выпустить затем в лесу, однако беглянка ускользала от людей. К ночи она забрела в очередной тупик и обессиленная легла на снег. «На запах крови прилетели вороны, но нам удалось вспугнуть косулю, она ушла в сторону улицы Совхозной. Если ей удалось обойти препятствие в виде промышленной зоны, она могла выбраться из мегаполиса. Если кто-то заметит животное, пожалуйста, свяжитесь с нами: оно ранено и нуждается в помощи. Ему могут угрожать бродячие собаки и агрессивные люди», — обратились к екатеринбуржцам волонтеры.

«Скорее всего, косуля пришла в город из-за наста: корка обледеневшего снега сильно ранит ноги, она выбралась на твердую дорогу, которая и привела ее к людям. Судя по фото, это молодой самец, у которого поврежден отросток рога. В таких случаях специалисты отлавливают, обездвиживают животное и срочно везут к ветеринару поставить сердечный укол: от пережитого стресса косуля может умереть, даже вернувшись в лес», — пояснил агентству один из свердловских охотоведов.

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