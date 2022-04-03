Свердловский врач: постковидный синдром опаснее самого COVID

Александр Харитонов напомнил, что лучшее средство в борьбе с коронавирусом — это вакцинация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство переболевших коронавирусом свердловчан столкнулись с проявлениями постковидного синдрома. Люди страдают от симптомов, длящихся от 4 до 12 недель, а иногда и дольше. Это слабость, одышка, потеря волос, сосудистые и васкулитные проявления на коже, аритмия. И еще с десяток других. При этом большая часть из них не обращаются за медицинской помощью. Пройти диспансеризацию должен каждый, кто перенес ковид. С таким заявлением выступил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

«Переболевшие ковидом пациенты жалуются на слабость, головные боли, головокружения, ухудшение памяти, повышение или понижение артериального давления. Постковидный синдром у разных людей может длиться разное количество времени. Начать восстановление после перенесенного заболевания следует с консультации врача стационара или поликлиники. У нас предусмотрена углубленная диспансеризация, которой может воспользоваться любой человек, переболевший ковидом», — отметил Харитонов на пресс-конференции в ТАСС.

На основе данных о течении заболевания и результатах обследования специалист сможет дать наиболее правильные рекомендации. Харитонов напомнил, что лучшее средство в борьбе с коронавирусом — это вакцинация. Ранее URA.RU писало, что свойства штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствуют о скором завершении пандемии. За месяц «Омикрон» вытеснил все агрессивные штаммы, которые вызывали тяжелые формы, где требовалась госпитализация. Свердловские власти из-за по-прежнему высокого уровня суточной заболеваемости продлили масочный режим в регионе.

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