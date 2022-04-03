Депутат из ХМАО отправится на Украину с бойцами Кадырова

По словам депутата, главная задача — уничтожить нацистов на территории Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Пыть-Яха (ХМАО), предприниматель Супьян Хужулов отправится на Украину, чтобы поучаствовать в спецоперации по ее денацификации и разоружению. Об этом URA.RU рассказал сам депутат, также он сообщил, что решение поехать он принял после просмотра одного из интервью с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я увидел выступление Рамзана Ахматовича по телевизору и принял для себя решение, что поеду на Украину. Я югорчанин, я гражданин России — мы одна единая страна и должны помочь уничтожить нацизм на Украине, где убивают и насилуют русских женщин. Я считаю, что это мой долг!» — говорит Хужулов.

Хужулову 52 года, он многодетный отец, глава строительной компании в Пыть-Яхе. В последние годы бизнесмен также занимался благотворительностью, а в сентябре 2021 года жители города избрали его в качестве депутата. Как рассказал сам народный избранник журналисту агентства, в армии он был сапером и надеется, что его знания пригодятся в ходе выполнения боевых задач на Украине. «Я вылетаю завтра в Грозный, там уже будет понятно, какие задачи мне будут доверены. Наша задача в первую очередь сменить тех бойцов, кто находится на территории Украины с начала спецоперации», — сообщил Хужулов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение главы Минобороны Сергея Шойгу об участии добровольцев в спецоперации на Украине не касается россиян. При этом добровольцы со стороны России готовы бесплатно участвовать в национально-освободительной операции. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ, а также нацбатов высокоточными средствами. Бойцы из Чеченской республики принимают участие в зачистке Мариуполя от украинских националистов.

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