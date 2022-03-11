В Кремле объяснили предложение Шойгу о добровольцах на Украине. «Речь не о россиянах»

11 марта 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Россия проводит спецоперацию на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложение главы Минобороны Сергея Шойгу об участии добровольцев в спецоперации на Украине не касается россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Шойгу в основном говорил о желающих, подавших заявки с Ближнего Востока. Речи о наших согражданах не шло. Планируется ли, мне неизвестно», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что на Украину приезжает большое количество иностранных наемников, которые за деньги противостоят армии РФ. При этом добровольцы со стороны России готовы бесплатно участвовать в национально-освободительной операции. «Если Запад настолько приветствует приезд разношерстных наемников, то и с этой стороны есть тоже добровольцы, которые хотят принять в этом участие», — отметил Песков. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что добровольцы смогут участвовать в спецоперации на Украине. По его словам, Запад начал отправлять своих добровольцев на Украину. Это подтвердил Шойгу. По словам министра обороны, из стран Ближнего Востока готовы приехать 16 тысяч добровольцев для помощи Донецкой и Луганской народным республикам, сообщает RT. Россия в конце февраля начала спецоперацию на Украине для демилитаризации и денацификации. Оккупации территории не планируется, заявлял президент РФ. В Минобороны России сообщали, что войскам ДНР удалось взять Волноваху. Российская армия нанесла удар по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложение главы Минобороны Сергея Шойгу об участии добровольцев в спецоперации на Украине не касается россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Шойгу в основном говорил о желающих, подавших заявки с Ближнего Востока. Речи о наших согражданах не шло. Планируется ли, мне неизвестно», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что на Украину приезжает большое количество иностранных наемников, которые за деньги противостоят армии РФ. При этом добровольцы со стороны России готовы бесплатно участвовать в национально-освободительной операции. «Если Запад настолько приветствует приезд разношерстных наемников, то и с этой стороны есть тоже добровольцы, которые хотят принять в этом участие», — отметил Песков. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что добровольцы смогут участвовать в спецоперации на Украине. По его словам, Запад начал отправлять своих добровольцев на Украину. Это подтвердил Шойгу. По словам министра обороны, из стран Ближнего Востока готовы приехать 16 тысяч добровольцев для помощи Донецкой и Луганской народным республикам, сообщает RT. Россия в конце февраля начала спецоперацию на Украине для демилитаризации и денацификации. Оккупации территории не планируется, заявлял президент РФ. В Минобороны России сообщали, что войскам ДНР удалось взять Волноваху. Российская армия нанесла удар по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.