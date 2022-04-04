Кадыров заявил об освобождении большей части Мариуполя

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Международный инвестиционный форум
Рамзан Кадыров рассказал о ситуации в Мариуполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Большая часть Мариуполя под контролем Российских вооруженных сил. Для местного населения организованы непрерывные поставки гуманитарной помощи. Уверен, что в скором времени город будет полностью очищен от скверного националистического явления», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, в промышленном районе Мариуполя периодически возникают небольшие очаги сопротивления, но их подавляют российские военные, среди которых есть и чеченские бойцы. Кадыров заявил, что националисты все еще занимают огневые позиции среди жилых домов.

Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам российского лидера Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. Он отмечал, что в задачи российских военных входит поражение военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан. Российские военные заблокировали Харьков, Сумы и Николаев.

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Российская армия освободила большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Большая часть Мариуполя под контролем Российских вооруженных сил. Для местного населения организованы непрерывные поставки гуманитарной помощи. Уверен, что в скором времени город будет полностью очищен от скверного националистического явления», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, в промышленном районе Мариуполя периодически возникают небольшие очаги сопротивления, но их подавляют российские военные, среди которых есть и чеченские бойцы. Кадыров заявил, что националисты все еще занимают огневые позиции среди жилых домов. Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам российского лидера Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. Он отмечал, что в задачи российских военных входит поражение военной инфраструктуры и техники ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан. Российские военные заблокировали Харьков, Сумы и Николаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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