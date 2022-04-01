В Перми предложили новый формат голосования на выборах

Избирком Пермского края внес в заксобрание пакет предложений по изменению избирательного законодательства. В законе о выборах закрепляется возможность дистанционного электронного голосования. Документ размещен на портале краевого парламента.
«Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС „Выборы“, а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным ЦИК России», — говорится в пояснительной записке.
При голосовании будет соблюдаться его тайна. Его результаты будут зашифрованы. Предусматривается «обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности». Избирком будет вести списки избирателей в электронном виде. Также будет организована возможность использования электронной подписи избирателей. Депутаты рассмотрят законопроект на апрельском заседании.
Избирком Пермского края внес в заксобрание пакет предложений по изменению избирательного законодательства. В законе о выборах закрепляется возможность дистанционного электронного голосования. Документ размещен на портале краевого парламента. «Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС „Выборы“, а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным ЦИК России», — говорится в пояснительной записке. При голосовании будет соблюдаться его тайна. Его результаты будут зашифрованы. Предусматривается «обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности». Избирком будет вести списки избирателей в электронном виде. Также будет организована возможность использования электронной подписи избирателей. Депутаты рассмотрят законопроект на апрельском заседании.