01 апреля 2022

В Перми предложили новый формат голосования на выборах

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Дистанционное электронное голосование. Выборы-2021. Москва, телефон, смартфон, выборы, голосование, бюллетень, дистанционное, дэг, электронное
Пермяки смогут проголосовать на выборах онлайн Фото:

Избирком Пермского края внес в заксобрание пакет предложений по изменению избирательного законодательства. В законе о выборах закрепляется возможность дистанционного электронного голосования. Документ размещен на портале краевого парламента.

«Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС „Выборы“, а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным ЦИК России», — говорится в пояснительной записке.

При голосовании будет соблюдаться его тайна. Его результаты будут зашифрованы. Предусматривается «обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности». Избирком будет вести списки избирателей в электронном виде. Также будет организована возможность использования электронной подписи избирателей. Депутаты рассмотрят законопроект на апрельском заседании.

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Избирком Пермского края внес в заксобрание пакет предложений по изменению избирательного законодательства. В законе о выборах закрепляется возможность дистанционного электронного голосования. Документ размещен на портале краевого парламента. «Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС „Выборы“, а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным ЦИК России», — говорится в пояснительной записке. При голосовании будет соблюдаться его тайна. Его результаты будут зашифрованы. Предусматривается «обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности». Избирком будет вести списки избирателей в электронном виде. Также будет организована возможность использования электронной подписи избирателей. Депутаты рассмотрят законопроект на апрельском заседании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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