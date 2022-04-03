В Свердловской области задержали 600 кг просроченного масла

На стол свердловчан могло попасть масло с истекшим сроком годности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга на два месяца продлил срок годности сливочного масла и отправил его на реализацию в компанию «Маслодел». Специалистам удалось вскрыть нарушение и аннулировать опасную продукцию, рассказали URA.RU в свердловском Управления Россельхознадзора.

«14 марта 2022 года индивидуальный предприниматель Афанасьев А.В. получил 600 кг сливочного масла от ООО «Агротрейд 116» из республики Татарстан. При переработке он продлил срок годности на два месяца и отправил его для дальнейшей фасовки и реализации в ООО «ПК Маслодел», — объяснила пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Сайфулина.

Нарушение было выявлено при проведении мониторинга системы «Меркурий» должностными лицами. Опасную продукцию успели вовремя аннулировать: на прилавки свердловских магазинов она не попала. Материалы переданы в полицию. Недобросовестному предпринимателю грозит штраф.

Ранее в Свердловской области запретили продажу 600 тонн сливочного масла, произведенного ООО «Талицкое молоко». Как оказалось, количество коровьего молока в продукте оказалось в семь раз меньше нормы.