02 апреля 2022
01 апреля 2022

В курганском центре Илизарова прошли обыски. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски прошли в кабинете одного из руководителей Центра Илизарова Фото:

Сотрудники силовых структур провели оперативные мероприятия в кабинете одного из руководителей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова в Кургане. Речь может идти о подозрении в получении взятке одним из руководителей, сообщили URA.RU источники, близкие к силовым структурам.

«В центре Илизарова прошли оперативные мероприятия. Одного из руководителей учреждения подозревают во взятке. Работали сотрудники полиции», — рассказал один из инсайдеров.

Другой источник подтвердил эту информацию. По его данным, в медицинской организации работали представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области. Вопросы у силовиков могли появиться к заместителю руководителя по административной работе, они связаны с хозяйственной деятельностью организации, проведению госзакупок.

В пресс-службе центра Илизарова URA.RU пояснили, что не владеют информацией. В пресс-службу областного УМВД направлен письменный запрос.

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Сотрудники силовых структур провели оперативные мероприятия в кабинете одного из руководителей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова в Кургане. Речь может идти о подозрении в получении взятке одним из руководителей, сообщили URA.RU источники, близкие к силовым структурам. «В центре Илизарова прошли оперативные мероприятия. Одного из руководителей учреждения подозревают во взятке. Работали сотрудники полиции», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник подтвердил эту информацию. По его данным, в медицинской организации работали представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области. Вопросы у силовиков могли появиться к заместителю руководителя по административной работе, они связаны с хозяйственной деятельностью организации, проведению госзакупок. В пресс-службе центра Илизарова URA.RU пояснили, что не владеют информацией. В пресс-службу областного УМВД направлен письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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