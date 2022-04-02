Обыски прошли в кабинете одного из руководителей Центра Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники силовых структур провели оперативные мероприятия в кабинете одного из руководителей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова в Кургане. Речь может идти о подозрении в получении взятке одним из руководителей, сообщили URA.RU источники, близкие к силовым структурам.

«В центре Илизарова прошли оперативные мероприятия. Одного из руководителей учреждения подозревают во взятке. Работали сотрудники полиции», — рассказал один из инсайдеров.

Другой источник подтвердил эту информацию. По его данным, в медицинской организации работали представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области. Вопросы у силовиков могли появиться к заместителю руководителя по административной работе, они связаны с хозяйственной деятельностью организации, проведению госзакупок.

В пресс-службе центра Илизарова URA.RU пояснили, что не владеют информацией. В пресс-службу областного УМВД направлен письменный запрос.