03 апреля 2022

Челябинские власти назвали самые удобные для жизни города региона

© Служба новостей «URA.RU»
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В топ вошли 12 городов Челябинской области Фото:

Двенадцать городов Челябинской области попали в топ благоприятных для жизни. Список городов, в которых удобнее всего жить, опубликовала пресс-служба правительства региона.

«В 12 городах Челябинской области городская среда признана благоприятной для жизни. Среди них: Кыштым, Озерск, Южноуральск, Магнитогорск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Чебаркуль, Сатка, Миасс, Куса, Челябинск», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на минстрой России.

В администрации добавили, что среднее значение Индекса качества городской среды по Российской Федерации за 2021 год составило 184 балла. В Челябинской области средний показатель равен общероссийскому — 184 балла.

Один из ключевых критериев индекса качества городской среды — вовлечение граждан в вопросы благоустройства. Как и ранее, южноуральцы в текущем году смогут проголосовать за благоустройство объектов.

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Двенадцать городов Челябинской области попали в топ благоприятных для жизни. Список городов, в которых удобнее всего жить, опубликовала пресс-служба правительства региона. «В 12 городах Челябинской области городская среда признана благоприятной для жизни. Среди них: Кыштым, Озерск, Южноуральск, Магнитогорск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Чебаркуль, Сатка, Миасс, Куса, Челябинск», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на минстрой России. В администрации добавили, что среднее значение Индекса качества городской среды по Российской Федерации за 2021 год составило 184 балла. В Челябинской области средний показатель равен общероссийскому — 184 балла. Один из ключевых критериев индекса качества городской среды — вовлечение граждан в вопросы благоустройства. Как и ранее, южноуральцы в текущем году смогут проголосовать за благоустройство объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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