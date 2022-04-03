Челябинские власти назвали самые удобные для жизни города региона

В топ вошли 12 городов Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двенадцать городов Челябинской области попали в топ благоприятных для жизни. Список городов, в которых удобнее всего жить, опубликовала пресс-служба правительства региона.

«В 12 городах Челябинской области городская среда признана благоприятной для жизни. Среди них: Кыштым, Озерск, Южноуральск, Магнитогорск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Чебаркуль, Сатка, Миасс, Куса, Челябинск», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на минстрой России.

В администрации добавили, что среднее значение Индекса качества городской среды по Российской Федерации за 2021 год составило 184 балла. В Челябинской области средний показатель равен общероссийскому — 184 балла.

Один из ключевых критериев индекса качества городской среды — вовлечение граждан в вопросы благоустройства. Как и ранее, южноуральцы в текущем году смогут проголосовать за благоустройство объектов.