03 апреля 2022

Новым прокурором Калининского района Челябинска стала женщина

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Прокуратура Челябинской области. Челябинск, прокуратура челябинской области
Нового прокурора района назначили на пять лет Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Прокурором Калининского района Челябинска назначена Татьяна Полежаева. Ранее она работала в должности первого заместителя прокурора города. Информация об этом содержится на официальном сайте регионального надзорного ведомства.

«Татьяна Владимировна назначена приказом генерального прокурора РФ сроком на пять лет. Она приступила к исполнению служебных обязанностей», — подтвердили информацию в прокуратуре Челябинской области.

Полежаева служит в надзорном ведомстве более 15 лет. Ранее работала в аппарате областной прокуратуры, затем — перешла в прокуратуру города Челябинска. До последнего времени занимала должность первого заместителя прокурора города Романа Самойлова.

Татьяна Полежаева

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Прокурором Калининского района Челябинска назначена Татьяна Полежаева. Ранее она работала в должности первого заместителя прокурора города. Информация об этом содержится на официальном сайте регионального надзорного ведомства. «Татьяна Владимировна назначена приказом генерального прокурора РФ сроком на пять лет. Она приступила к исполнению служебных обязанностей», — подтвердили информацию в прокуратуре Челябинской области. Полежаева служит в надзорном ведомстве более 15 лет. Ранее работала в аппарате областной прокуратуры, затем — перешла в прокуратуру города Челябинска. До последнего времени занимала должность первого заместителя прокурора города Романа Самойлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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