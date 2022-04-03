Новым прокурором Калининского района Челябинска стала женщина

04 апреля 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Нового прокурора района назначили на пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Прокурором Калининского района Челябинска назначена Татьяна Полежаева. Ранее она работала в должности первого заместителя прокурора города. Информация об этом содержится на официальном сайте регионального надзорного ведомства. «Татьяна Владимировна назначена приказом генерального прокурора РФ сроком на пять лет. Она приступила к исполнению служебных обязанностей», — подтвердили информацию в прокуратуре Челябинской области. Полежаева служит в надзорном ведомстве более 15 лет. Ранее работала в аппарате областной прокуратуры, затем — перешла в прокуратуру города Челябинска. До последнего времени занимала должность первого заместителя прокурора города Романа Самойлова. Татьяна Полежаева прокуратура Челябинской области Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокурором Калининского района Челябинска назначена Татьяна Полежаева. Ранее она работала в должности первого заместителя прокурора города. Информация об этом содержится на официальном сайте регионального надзорного ведомства. «Татьяна Владимировна назначена приказом генерального прокурора РФ сроком на пять лет. Она приступила к исполнению служебных обязанностей», — подтвердили информацию в прокуратуре Челябинской области. Полежаева служит в надзорном ведомстве более 15 лет. Ранее работала в аппарате областной прокуратуры, затем — перешла в прокуратуру города Челябинска. До последнего времени занимала должность первого заместителя прокурора города Романа Самойлова.