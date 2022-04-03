Новым прокурором Калининского района Челябинска стала женщина

Прокурором Калининского района Челябинска назначена Татьяна Полежаева. Ранее она работала в должности первого заместителя прокурора города. Информация об этом содержится на официальном сайте регионального надзорного ведомства.
«Татьяна Владимировна назначена приказом генерального прокурора РФ сроком на пять лет. Она приступила к исполнению служебных обязанностей», — подтвердили информацию в прокуратуре Челябинской области.
Полежаева служит в надзорном ведомстве более 15 лет. Ранее работала в аппарате областной прокуратуры, затем — перешла в прокуратуру города Челябинска. До последнего времени занимала должность первого заместителя прокурора города Романа Самойлова.
Прокурором Калининского района Челябинска назначена Татьяна Полежаева. Ранее она работала в должности первого заместителя прокурора города. Информация об этом содержится на официальном сайте регионального надзорного ведомства. «Татьяна Владимировна назначена приказом генерального прокурора РФ сроком на пять лет. Она приступила к исполнению служебных обязанностей», — подтвердили информацию в прокуратуре Челябинской области. Полежаева служит в надзорном ведомстве более 15 лет. Ранее работала в аппарате областной прокуратуры, затем — перешла в прокуратуру города Челябинска. До последнего времени занимала должность первого заместителя прокурора города Романа Самойлова.