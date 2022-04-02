По словам властей, к паводку нужно готовиться тем, кто живет в зоне возможного затопления (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Катайского района (Курганская область) попросили местных жителей, которые живут в зоне возможного затопления, застраховать свое имущество. Обращение властей было опубликовано в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Жителям района, проживающим в зоне возможного затопления, необходимо готовиться к весеннему паводку, прогнозируя затопление домовладений, погребов, колодцев, домашнего имущества. Собственникам жилых домов и надворных построек нужно застраховать свое имущество от паводков и других рисков природного характера», — указано в обращении.

Сотрудники администрации, ссылаясь на синоптиков, рассказали, что в районе не исключается выход воды на лед до разрушения ледяного покрова рек. Из-за этого вода может выйти на пониженные участки поймы на областях рек с большой толщиной льда. Власти отметили, что постепенный подъем уровня воды реки Исеть ожидается в ближайшие два дня. При этом, по данным синоптиков, он не достигнет отметок опасного явления.

Житель Кургана, у которого дом находится в зоне подтопления, рассказал URA.RU, что ему отказывают в страховании. «Мне прямым текстом говорят, что не заинтересованы в таком страховании. Либо называют цену, которая в разу отличается от стандартной. На этой страховке можно разориться», — отметил он. Другой горожанин рассказал URA.RU, что ему согласились застраховать дом в подтопляемой зоне, но предупредили, что страховка будет на 50% выше обычной. Также в компании ему рассказали, что в таких зонах нечасто страхуют жилье.

Ранее на заседании комиссии регионального правительства по предупреждению и ликвидации ЧС представители власти доложили, что в 2022 году на основных реках Курганской области уровни весеннего половодья ожидаются ниже средних многолетних характеристик. Однако остается опасность подтопления подъездного пути в село Усть-Уйское Целинного муниципального округа (через реку Уй) и дороги с мостом через реку Исеть, ведущих к селу Барино Шатровского округа.

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