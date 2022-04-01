В Пермском крае скончался депутат

О трагичном событии сообщил глава Кизела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В субботу, 2 апреля, скончался депутат Кизеловской думы Игорь Логинов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин.

«На 54 году ушел из жизни замечательный, добрый, отзывчивый человек, прекрасный семьянин Логинов Игорь Анатольевич. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Родыгин.

Игорь Логинов был директором Кизеловского политехнического техникума. В 2018 году он был избран депутатом городской думы после преобразования Кизеловского района в одноименный городской округ.