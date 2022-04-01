01 апреля 2022

В Пермском крае скончался депутат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
О трагичном событии сообщил глава Кизела Фото:

В субботу, 2 апреля, скончался депутат Кизеловской думы Игорь Логинов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин.

«На 54 году ушел из жизни замечательный, добрый, отзывчивый человек, прекрасный семьянин Логинов Игорь Анатольевич. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Родыгин.

Игорь Логинов был директором Кизеловского политехнического техникума. В 2018 году он был избран депутатом городской думы после преобразования Кизеловского района в одноименный городской округ.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В субботу, 2 апреля, скончался депутат Кизеловской думы Игорь Логинов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин. «На 54 году ушел из жизни замечательный, добрый, отзывчивый человек, прекрасный семьянин Логинов Игорь Анатольевич. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Родыгин. Игорь Логинов был директором Кизеловского политехнического техникума. В 2018 году он был избран депутатом городской думы после преобразования Кизеловского района в одноименный городской округ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...