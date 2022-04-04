Путин дал новый ответ на санкции Запада

Россия вводит ответные меры по визам для граждан из недружественных государств. Советующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно указу, с сегодняшнего дня иностранные политики, дипломаты и журналисты будут получать визы в Россию на общих основаниях, а не по упрощенной схеме. Президент подчеркнул, что указ является «безотлагательной мерой в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан». Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
Страны Запада начали вводить санкции против России после того, как российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине. По словам Путина, это было необходимо, чтобы предотвратить широкомасштабное наступление на Донбасс и прекратить геноцид мирного населения. Несмотря на это, страны Запада усилили санкционное воздействие на РФ, начатое еще в 2000-х. Лидеры европейских стран признавались, что они намерены нанести удар по каждому россиянину. Путин назвал это войной, ведущейся информационными, политическими и экономическими методами. Среди мер воздействия было закрытие неба для самолетов из России, ограничение на экспорт технологий в Россию, самолетов, оборудования и т. д. Позже Россия составила список недружественных государств.
Россия вводит ответные меры по визам для граждан из недружественных государств. Советующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно указу, с сегодняшнего дня иностранные политики, дипломаты и журналисты будут получать визы в Россию на общих основаниях, а не по упрощенной схеме. Президент подчеркнул, что указ является «безотлагательной мерой в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан». Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации. Страны Запада начали вводить санкции против России после того, как российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине. По словам Путина, это было необходимо, чтобы предотвратить широкомасштабное наступление на Донбасс и прекратить геноцид мирного населения. Несмотря на это, страны Запада усилили санкционное воздействие на РФ, начатое еще в 2000-х. Лидеры европейских стран признавались, что они намерены нанести удар по каждому россиянину. Путин назвал это войной, ведущейся информационными, политическими и экономическими методами. Среди мер воздействия было закрытие неба для самолетов из России, ограничение на экспорт технологий в Россию, самолетов, оборудования и т. д. Позже Россия составила список недружественных государств.