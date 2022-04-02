02 апреля 2022
01 апреля 2022

В Тюменской области за год резко выросла смертность от COVID. Ранее о пике заявлял Мишустин

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Смертность от коронавируса за год выросла на 356% (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В феврале 2022 года от коронавируса в Тюменской области умерло на 356% больше пациентов, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в феврале страна прошла пик заболеваемости, далее ситуация будет улучшаться.

«Сведения о числе зарегистрированных умерших, основной причиной смертей которых стал коронавирус. Тюменская область: февраль 2022 года — 260 человек, февраль 2021-го — 73», — такие данные приводит Росстат на своем сайте.

По подсчетам ведомства смертность конкретно от коронавируса среди пациентов за год выросла на 356,2%. По состоянию на январь текущего и прошлого годов разница была меньше — 332,1% (176 и 53 человека соответственно).

Как ранее писало URA.RU, в феврале 2022 года Россия прошла пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Но сейчас, по его словам, власти готовятся к новой волне. В частности, в конце марта правительство страны приняло решение о выделении дополнительных четырех млрд рублей на единовременные страховые выплаты для медперсонала и водителей машин скорой помощи.

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В феврале 2022 года от коронавируса в Тюменской области умерло на 356% больше пациентов, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в феврале страна прошла пик заболеваемости, далее ситуация будет улучшаться. «Сведения о числе зарегистрированных умерших, основной причиной смертей которых стал коронавирус. Тюменская область: февраль 2022 года — 260 человек, февраль 2021-го — 73», — такие данные приводит Росстат на своем сайте. По подсчетам ведомства смертность конкретно от коронавируса среди пациентов за год выросла на 356,2%. По состоянию на январь текущего и прошлого годов разница была меньше — 332,1% (176 и 53 человека соответственно). Как ранее писало URA.RU, в феврале 2022 года Россия прошла пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Но сейчас, по его словам, власти готовятся к новой волне. В частности, в конце марта правительство страны приняло решение о выделении дополнительных четырех млрд рублей на единовременные страховые выплаты для медперсонала и водителей машин скорой помощи.
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