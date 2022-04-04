В Екатеринбурге после ухода IKEA вырос спрос на элитную мебель

Покупатели не готовы ждать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На фоне ухода шведской компании IKEA с российского рынка и проблем с логистикой у европейских производителей в Екатеринбурге вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. Об этом URA.RU рассказал совладелец мебельной мастерской Fondem Михаил Козлюк.

«Спрос в разы выше. Приходится многим отказывать, потому что не успеваем выполнять заказы. Берем уже только на осень-зиму. Сейчас в работе у нас 15 проектов. В прошлом году в это время у нас было, дай бог, четыре проекта. Это и отдельные предметы, и целые дома. Сейчас — 15. И мы пока полностью отказались от штучной продукции, только комплексные объекты», — рассказал он.

По словам Козлюка, к местным производителям пошли те клиенты, которые раньше покупали в IKEA или у европейских брендов. «IKEA ушла, а у последних покупать все проблематичнее. Во-первых, из-за падения рубля выросли цены, во-вторых, стало сложнее проводить оплату напрямую производителю. В-третьих, сильно затягиваются сроки доставки — ждать приходится до девяти месяцев», — отметил он. Козлюк отметил, что, если раньше стандартную мебель, где различается только цвет фасадов и столешницы, приходилось ждать от трех месяцев до полугода, то теперь — шесть-восемь месяцев. Эксклюзивные модели, где все создается с нуля под каждого клиента и где нет ограничений по размерам, цветам и материалам, почти перестали возить.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего ЕС, США, Япония и Канада ввели санкции в отношении РФ, западные компании начали массово покидать рынок России, а многие зарубежные морские порты отказались пускать российские суда. В результате существующие логистические цепочки были нарушены. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что действия западных стран «имеют все признаки агрессии».

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