Тюменские власти изменили цену полетов из труднодоступных районов

04 апреля 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

По сравнению с тарифами прошлого года стоимость билетов изменилась Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти Тюменской области частично снизили, а частично повысили для граждан стоимость перелетов на вертолетах из тобольского Заболотья. Изменения внесены в постановление правительства региона. В период отсутствия зимников рейсы являются единственным способом связи жителей с «большой землей». «Утвердить предельные тарифы на услуги перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях. Ачиры — Тобольск — 463 рубля. Тобольск — Ишменево — 354 рубля. Тобольск — Иземеть — 332 рубля», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Прошлая редакция документа содержала более высокие цены. Так, предельная стоимость на вышеназванные направления составляла 554, 424 и 397 рублей соответственно. Тарифы утверждены и по другим направлениям: в списке их 55. На часть рейсов цены выросли. К примеру, на перелеты из Тобольска в Вагай — на 8 рублей (207 против 215), из Тобольска в Осиновские — на 25 рублей (611 против 636), из Тобольска в Лайтамак — на 12 рублей (290 против 302). Рейсы выполняет компания «Ютэйр — Вертолетные услуги». В 2022 году навигация началась 2 апреля. Ранее власти поменяли правила перевозки: на смену самолетам АН-2 пришли вертолеты МИ-8, позволяющие за раз перевозить в два раза больше пассажиров. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Тюменской области частично снизили, а частично повысили для граждан стоимость перелетов на вертолетах из тобольского Заболотья. Изменения внесены в постановление правительства региона. В период отсутствия зимников рейсы являются единственным способом связи жителей с «большой землей». «Утвердить предельные тарифы на услуги перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях. Ачиры — Тобольск — 463 рубля. Тобольск — Ишменево — 354 рубля. Тобольск — Иземеть — 332 рубля», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Прошлая редакция документа содержала более высокие цены. Так, предельная стоимость на вышеназванные направления составляла 554, 424 и 397 рублей соответственно. Тарифы утверждены и по другим направлениям: в списке их 55. На часть рейсов цены выросли. К примеру, на перелеты из Тобольска в Вагай — на 8 рублей (207 против 215), из Тобольска в Осиновские — на 25 рублей (611 против 636), из Тобольска в Лайтамак — на 12 рублей (290 против 302). Рейсы выполняет компания «Ютэйр — Вертолетные услуги». В 2022 году навигация началась 2 апреля. Ранее власти поменяли правила перевозки: на смену самолетам АН-2 пришли вертолеты МИ-8, позволяющие за раз перевозить в два раза больше пассажиров.