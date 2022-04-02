Инвалид в ЯНАО не может попасть домой из-за судебных приставов

Инвалид не может получить доступ к лифту Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Офис судебных приставов по улице Мира, 57 в Ноябрьске расположен на первом этаже жилого дома и перекрывает доступ к лифту инвалиду-колясочнику. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«По вопросу оборудования полноценного лифта в доме на Мира, 57 обратилась жительница Ноябрьска Ольга Дукач. Женщина пояснила, что лифт есть, но работает только со второго по восьмой этаж. А в ее ситуации необходим именно первый, чтобы женщина могла спускать вниз мужа-колясочника. Доступ к лифту технически возможен только с центрального крыльца, но там расположен офис службы судебных приставов», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Отмечается, что жителям приходится пользоваться входом с обратной стороны дома, а оттуда доступ к лифту есть только со второго этажа, куда пожилой женщине сложно поднимать мужа-инвалида. Проблема заключается в том, что центральный вход и первый этаж дома был передан в 80-х годах в федеральную собственность.

«Нужно признать, что есть дома и квартиры, которые технически невозможно адаптировать под нужды особенных людей. На такие случаи на государственном уровне должен быть разработан механизм замены неприспособленного для инвалида жилья на другое, с необходимыми удобствами», — передает пресс-служба слова секретаря партии в Ноябрьске Надежды Гудковой. Также она отметила, что законодатели ЯНАО направили предложения по решению этого вопроса в федеральные ведомства.

Лестница в подъезде, ведущая на втрой этаже к лифту Владислав Бедюх

Вход с обратной стороны дома для жителей Владислав Бедюх

Главный вход в дом, которым пользуются судебные приставы Владислав Бедюх

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