Депутаты ЯНАО решили изменить федеральные законы

17 февраля 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Ямальские депутаты подготовили несколько поправок к федеральным законам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сразу несколько поправок к федеральным законам решили внести ямальские депутаты. Эти вопросы сегодня обсуждали на заседании законодательного собрания ЯНАО. «Ямальские депутаты предложили внести поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Проект закона подготовлен по поручению главы региона Дмитрия Артюхова и будет направлен федеральным коллегам», — сообщает пресс-служба регпарламента. Также депутаты внесут предложение в Госдуму РФ по усовершенствованию антикоррупционного законодательства. Они считают, что всем руководителям государственных муниципальных предприятий и кандидатам на эти должности необходимо отчитываться о доходах. «До настоящего времени руководители таких предприятий не обязаны предоставлять информацию о своих доходах и имуществе. В связи с этим мы предлагаем внести соответствующие изменения в статью 8 федерального закона „о противодействии коррупции“», — сообщила URA.RU депутат заксобрания от «Единой России» Наталия Фиголь. Также парламентарии предложат Госдуме рассмотреть вопрос «об обеспечении инвалидов жилыми помещениями, приспособленными с учетом их потребностей». Заседание заксобрания прошло в формате видеоконференцсвязи. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сразу несколько поправок к федеральным законам решили внести ямальские депутаты. Эти вопросы сегодня обсуждали на заседании законодательного собрания ЯНАО. «Ямальские депутаты предложили внести поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Проект закона подготовлен по поручению главы региона Дмитрия Артюхова и будет направлен федеральным коллегам», — сообщает пресс-служба регпарламента. Также депутаты внесут предложение в Госдуму РФ по усовершенствованию антикоррупционного законодательства. Они считают, что всем руководителям государственных муниципальных предприятий и кандидатам на эти должности необходимо отчитываться о доходах. «До настоящего времени руководители таких предприятий не обязаны предоставлять информацию о своих доходах и имуществе. В связи с этим мы предлагаем внести соответствующие изменения в статью 8 федерального закона „о противодействии коррупции“», — сообщила URA.RU депутат заксобрания от «Единой России» Наталия Фиголь. Также парламентарии предложат Госдуме рассмотреть вопрос «об обеспечении инвалидов жилыми помещениями, приспособленными с учетом их потребностей». Заседание заксобрания прошло в формате видеоконференцсвязи.