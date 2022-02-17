Депутаты ЯНАО решили изменить федеральные законы

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Ямальские депутаты подготовили несколько поправок к федеральным законам Фото:

Сразу несколько поправок к федеральным законам решили внести ямальские депутаты. Эти вопросы сегодня обсуждали на заседании законодательного собрания ЯНАО.

«Ямальские депутаты предложили внести поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Проект закона подготовлен по поручению главы региона Дмитрия Артюхова и будет направлен федеральным коллегам», — сообщает пресс-служба регпарламента.

Также депутаты внесут предложение в Госдуму РФ по усовершенствованию антикоррупционного законодательства. Они считают, что всем руководителям государственных муниципальных предприятий и кандидатам на эти должности необходимо отчитываться о доходах.

«До настоящего времени руководители таких предприятий не обязаны предоставлять информацию о своих доходах и имуществе. В связи с этим мы предлагаем внести соответствующие изменения в статью 8 федерального закона „о противодействии коррупции“», — сообщила URA.RU депутат заксобрания от «Единой России» Наталия Фиголь.

Также парламентарии предложат Госдуме рассмотреть вопрос «об обеспечении инвалидов жилыми помещениями, приспособленными с учетом их потребностей». Заседание заксобрания прошло в формате видеоконференцсвязи.

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Сразу несколько поправок к федеральным законам решили внести ямальские депутаты. Эти вопросы сегодня обсуждали на заседании законодательного собрания ЯНАО. «Ямальские депутаты предложили внести поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Проект закона подготовлен по поручению главы региона Дмитрия Артюхова и будет направлен федеральным коллегам», — сообщает пресс-служба регпарламента. Также депутаты внесут предложение в Госдуму РФ по усовершенствованию антикоррупционного законодательства. Они считают, что всем руководителям государственных муниципальных предприятий и кандидатам на эти должности необходимо отчитываться о доходах. «До настоящего времени руководители таких предприятий не обязаны предоставлять информацию о своих доходах и имуществе. В связи с этим мы предлагаем внести соответствующие изменения в статью 8 федерального закона „о противодействии коррупции“», — сообщила URA.RU депутат заксобрания от «Единой России» Наталия Фиголь. Также парламентарии предложат Госдуме рассмотреть вопрос «об обеспечении инвалидов жилыми помещениями, приспособленными с учетом их потребностей». Заседание заксобрания прошло в формате видеоконференцсвязи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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