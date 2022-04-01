Украинские радикалы пытаются сорвать работу пермского ТРК

Анонимные угрозы о минировании торгового центра поступают от радикальной неонацистской группировки «М.К.У» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Радикальная неонацистская группировка «М.К.У» («Маньяки: культ убийств») пытается сорвать работу торгово-развлекательного комплекса «Спешиlove» в Перми. Об этом URA.RU рассказали в службе безопасности ТРК, уточнив, что угрозы о минировании объекта могут поступать с периодичностью несколько раз в неделю. Одна из них была получена в минувшую среду, 30 марта.

«Информация о минировании поступала нам вечером в среду [30 марта]. Приезжала полиция, кинолог. Мы все проверили, но ничего подозрительного не нашли. Периодически информация [о минировании] приходит с электронной почты „М.К.У“. Могут раз в два дня такое сообщение прислать, могут реже», — рассказал URA.RU начальник службы безопасности ТРК « Спешиlove» Игорь Афанасьев.

URA.RU рассказывало, что 4 апреля правоохранительным органам поступило анонимное сообщение о минировании торгового центра «Эспланада» в Перми. Ответственность за распространение информации брала на себя указанная выше группировка. В службе безопасности торгового центра агентству сообщили, что полиция 1,5 часа проверяла здание, но информация о минировании ТЦ не подтвердилась.

«М.К.У» связывают с украинским радикалом Егором Красновым. Ее последователи пропагандируют экстремизм и расовое превосходство. В 2021 году ФСБ России задержала в нескольких регионах 16 украинских националистов, которые, по данным силовиков, готовили теракты на территории страны.