Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ в Перми

04 апреля 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

Неонацисты заявили о минировании «Эспланады» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Полицейские проверяют информацию о минировании торгового центра «Эспланада» в Перми. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в дежурной части городского УМВД. Письмо о минировании пермского ТЦ «Эспланада» пришло на рабочую почту агентства утром 4 апреля. Ответственность, судя по информации из послания, брала на себя террористическая неонацистская группировка МКУ («Маньяки: культ убийства»). Данная информация была передана в пермское УМВД. Там обещали разобраться. Группа уже неоднократно попадала в поле зрения СМИ. В конце марта сообщалось о задержании ее 60 сторонников в различных российских регионах, в том числе Челябинской области. Считается, что группировка связана с украинскими неонацистами. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полицейские проверяют информацию о минировании торгового центра «Эспланада» в Перми. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в дежурной части городского УМВД. Письмо о минировании пермского ТЦ «Эспланада» пришло на рабочую почту агентства утром 4 апреля. Ответственность, судя по информации из послания, брала на себя террористическая неонацистская группировка МКУ («Маньяки: культ убийства»). Данная информация была передана в пермское УМВД. Там обещали разобраться. Группа уже неоднократно попадала в поле зрения СМИ. В конце марта сообщалось о задержании ее 60 сторонников в различных российских регионах, в том числе Челябинской области. Считается, что группировка связана с украинскими неонацистами.