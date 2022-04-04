Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ в Перми

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Проверка кодов в торговом центре и пункт вакцинации. Виды города, осень. Пермь, здание тц эспланада
Неонацисты заявили о минировании «Эспланады» Фото:

Полицейские проверяют информацию о минировании торгового центра «Эспланада» в Перми. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в дежурной части городского УМВД.

Письмо о минировании пермского ТЦ «Эспланада» пришло на рабочую почту агентства утром 4 апреля. Ответственность, судя по информации из послания, брала на себя террористическая неонацистская группировка МКУ («Маньяки: культ убийства»). Данная информация была передана в пермское УМВД. Там обещали разобраться.

Группа уже неоднократно попадала в поле зрения СМИ. В конце марта сообщалось о задержании ее 60 сторонников в различных российских регионах, в том числе Челябинской области. Считается, что группировка связана с украинскими неонацистами.

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Полицейские проверяют информацию о минировании торгового центра «Эспланада» в Перми. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в дежурной части городского УМВД. Письмо о минировании пермского ТЦ «Эспланада» пришло на рабочую почту агентства утром 4 апреля. Ответственность, судя по информации из послания, брала на себя террористическая неонацистская группировка МКУ («Маньяки: культ убийства»). Данная информация была передана в пермское УМВД. Там обещали разобраться. Группа уже неоднократно попадала в поле зрения СМИ. В конце марта сообщалось о задержании ее 60 сторонников в различных российских регионах, в том числе Челябинской области. Считается, что группировка связана с украинскими неонацистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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