Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ в Перми

Полицейские проверяют информацию о минировании торгового центра «Эспланада» в Перми. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в дежурной части городского УМВД.
Письмо о минировании пермского ТЦ «Эспланада» пришло на рабочую почту агентства утром 4 апреля. Ответственность, судя по информации из послания, брала на себя террористическая неонацистская группировка МКУ («Маньяки: культ убийства»). Данная информация была передана в пермское УМВД. Там обещали разобраться.
Группа уже неоднократно попадала в поле зрения СМИ. В конце марта сообщалось о задержании ее 60 сторонников в различных российских регионах, в том числе Челябинской области. Считается, что группировка связана с украинскими неонацистами.
Полицейские проверяют информацию о минировании торгового центра «Эспланада» в Перми. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в дежурной части городского УМВД. Письмо о минировании пермского ТЦ «Эспланада» пришло на рабочую почту агентства утром 4 апреля. Ответственность, судя по информации из послания, брала на себя террористическая неонацистская группировка МКУ («Маньяки: культ убийства»). Данная информация была передана в пермское УМВД. Там обещали разобраться. Группа уже неоднократно попадала в поле зрения СМИ. В конце марта сообщалось о задержании ее 60 сторонников в различных российских регионах, в том числе Челябинской области. Считается, что группировка связана с украинскими неонацистами.