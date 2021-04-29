ФСБ задержала 16 украинских неонацистов, готовивших взрывы в РФ

ФСБ России задержала в регионах 16 украинских националистов. Они готовили взрывы на территории всей РФ.
«ФСБ задержала 16 членов молодежного радикального сообщества, они готовили взрывы и нападения», — пишет РИА «Новости». Глава организации Егор Краснов, по данным спецслужб, координировал действия сторонников, находясь на территории Украины.
Неонацисты были задержаны в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино, Переславле-Залесском. Они планировали совершать вооруженные нападения на мирных граждан, сотрудников правоохранительных органов, поджигать и взрывать здания органов власти.
Неделей ранее ФСБ задержала террористов в Кемеровской и Новосибирской областях. Они планировали свергнуть власть и построить халифат.
Подписывайтесь на URA.RU в