ФСБ задержала 16 украинских неонацистов, готовивших взрывы в РФ

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
ФСБ предотвратила теракты неонацистов Фото:

ФСБ России задержала в регионах 16 украинских националистов. Они готовили взрывы на территории всей РФ.

«ФСБ задержала 16 членов молодежного радикального сообщества, они готовили взрывы и нападения», — пишет РИА «Новости». Глава организации Егор Краснов, по данным спецслужб, координировал действия сторонников, находясь на территории Украины.

Неонацисты были задержаны в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино, Переславле-Залесском. Они планировали совершать вооруженные нападения на мирных граждан, сотрудников правоохранительных органов, поджигать и взрывать здания органов власти.

Неделей ранее ФСБ задержала террористов в Кемеровской и Новосибирской областях. Они планировали свергнуть власть и построить халифат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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