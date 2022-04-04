В Госдепе США пригрозили странам за помощь России в спецоперации

05 апреля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

США готовы воздействовать на страны, которые захотят помочь РФ обойти санкции Запада, заявил Нед Прайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны, которые попытаются помочь России в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, столкнутся с серьезными последствиями. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь (РФ) обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции… либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями», — цитирует Неда Прайса ТАСС. Представитель Госдепа отказался уточнять меры воздействия, которыми США угрожают. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны, которые попытаются помочь России в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, столкнутся с серьезными последствиями. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь (РФ) обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции… либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями», — цитирует Неда Прайса ТАСС. Представитель Госдепа отказался уточнять меры воздействия, которыми США угрожают. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.