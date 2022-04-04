04 апреля 2022

Полпред Якушев выступил с речью перед солдатами в госпитале

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Пресс-подход к Олегу Матыцину. Екатеринбург , якушев владимир
Якушев вручил солдатам государственные награды Фото:

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев посетил госпиталь с военными и выступил перед ними с речью. Он объяснил солдатам цели спецоперации на Украине и вручил награды.

«Наша задача на сегодняшний день — помочь этой стране (Украине — прим. URA.RU) выпутаться из тех сетей, которые называются нацизм», — заявил Якушев, передает ГТРК «Урал». Полпред выразил благодарность российским военным за работу и вручил солдатам государственные награды по поручению резидента РФ Владимира Путина.

Спецоперация РФ на Украине проводится с целью демилитаризации и денацификации. Поводом стал многолетний обстрел жителей Донбасса. В ответ на действия РФ страны Запада ввели в отношении россиян многочисленные санкции.

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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев посетил госпиталь с военными и выступил перед ними с речью. Он объяснил солдатам цели спецоперации на Украине и вручил награды. «Наша задача на сегодняшний день — помочь этой стране (Украине — прим. URA.RU) выпутаться из тех сетей, которые называются нацизм», — заявил Якушев, передает ГТРК «Урал». Полпред выразил благодарность российским военным за работу и вручил солдатам государственные награды по поручению резидента РФ Владимира Путина. Спецоперация РФ на Украине проводится с целью демилитаризации и денацификации. Поводом стал многолетний обстрел жителей Донбасса. В ответ на действия РФ страны Запада ввели в отношении россиян многочисленные санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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