Российские банки начали снижать ставки по вкладам

05 апреля 2022 в 08:34 Размер текста - 17 +

Банки сообщили об укреплении национальной валюты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России некоторые банки начали понижать процентные ставки по накопительным счетам. Они объясняют свое решение стабилизацией ситуации на рынке привлеченных денег и укреплением рубля. Об этом сообщается в материалах кредитных организаций. Банк ВТБ с 6 апреля снижает ставку по накопительному счету с 21% до 18%. «Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты», — сообщается на сайте ВТБ. С 1 апреля понижает ставку по накопительному с 22% до 20% годовых «Почта банк», сообщается на их сайте. В «Дом.РФ» и «Абсолют банке» пока не планируют менять ставку, отмечает РИА «Новости». Похожая позиция и в МКБ. Сбербанк решил понизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев по управляемому вкладу до 7-14%, а по закрытому — до 10-18%, передает «Национальная служба новостей». Ранее российские банки активно повышали ставки по накопительным счетам. Это произошло после роста ключевой ставки в России до 20% на фоне западных санкций из-за спецоперации РФ на Украине. В конце февраля «Совкомбанк» повысил ставки на вклады до 23%. В начале марта Сбербанк поднял ставки по вкладам до 21%, затем ВТБ объявили о росте ставок до 21%. Для поддержки в условиях санкций, россиян освободили от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках, передает сайт MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России некоторые банки начали понижать процентные ставки по накопительным счетам. Они объясняют свое решение стабилизацией ситуации на рынке привлеченных денег и укреплением рубля. Об этом сообщается в материалах кредитных организаций. Банк ВТБ с 6 апреля снижает ставку по накопительному счету с 21% до 18%. «Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты», — сообщается на сайте ВТБ. С 1 апреля понижает ставку по накопительному с 22% до 20% годовых «Почта банк», сообщается на их сайте. В «Дом.РФ» и «Абсолют банке» пока не планируют менять ставку, отмечает РИА «Новости». Похожая позиция и в МКБ. Сбербанк решил понизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев по управляемому вкладу до 7-14%, а по закрытому — до 10-18%, передает «Национальная служба новостей». Ранее российские банки активно повышали ставки по накопительным счетам. Это произошло после роста ключевой ставки в России до 20% на фоне западных санкций из-за спецоперации РФ на Украине. В конце февраля «Совкомбанк» повысил ставки на вклады до 23%. В начале марта Сбербанк поднял ставки по вкладам до 21%, затем ВТБ объявили о росте ставок до 21%. Для поддержки в условиях санкций, россиян освободили от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках, передает сайт MK.RU.