04 апреля 2022

Свердловчанину, выбросившему младенца в окно, дали срок

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Молодого человека приговорили к 4,5 годам колонии Фото:

Житель Североуральска, в 2019 году выбросивший в окно двухмесячного ребенка, приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Такое решение принял городской суд Краснотурьинска, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской областной прокуратуры. 19-летнего юношу признали виновным в покушении на убийство.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщила агентству старший помощник областного прокурора Марина Канатова.

История из Североуральска стала широко известна летом 2019 года. Вечером 6 июня мать двухмесячного ребенка оставила его в квартире со своим нетрезвым знакомым — ему на то время было 17 лет. В какой-то момент юноша разбил оконное стекло и выбросил младенца на бетон. Звон стекла услышал проходивший мимо мужчина, который успел подхватить малыша, сохранив ему жизнь. Ребенка доставили больницу, мать позднее лишили родительских прав.

Это уже третий приговор, вынесенный в отношении молодого человека по этому делу. В декабре 2019-го парня оправдали, однако решение было отменено по настоянию прокуратуры. Затем суд приговорил его к 4 годам условно, но и этот вердикт позднее был оспорен.

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Житель Североуральска, в 2019 году выбросивший в окно двухмесячного ребенка, приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Такое решение принял городской суд Краснотурьинска, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской областной прокуратуры. 19-летнего юношу признали виновным в покушении на убийство. «Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщила агентству старший помощник областного прокурора Марина Канатова. История из Североуральска стала широко известна летом 2019 года. Вечером 6 июня мать двухмесячного ребенка оставила его в квартире со своим нетрезвым знакомым — ему на то время было 17 лет. В какой-то момент юноша разбил оконное стекло и выбросил младенца на бетон. Звон стекла услышал проходивший мимо мужчина, который успел подхватить малыша, сохранив ему жизнь. Ребенка доставили больницу, мать позднее лишили родительских прав. Это уже третий приговор, вынесенный в отношении молодого человека по этому делу. В декабре 2019-го парня оправдали, однако решение было отменено по настоянию прокуратуры. Затем суд приговорил его к 4 годам условно, но и этот вердикт позднее был оспорен.
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