Общественники считают, что компанию могут спасти авансы на госконтракты Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Компания «Северавтодор» терпит убытки, под угрозой невыполнения оказались госконтракты, а коллектив предприятия боится увольнений. Такую версию событий изложило региональное отделение «Общероссийского народного фронта», куда профсоюз «Северавтодора» обратился за помощью.

«„Северавтодор“, чуть ли ни впервые за историю своего существования, ушла в убытки. Со слов руководства компании, они составляют свыше миллиона рублей. В зоне риска оказались более 1,7 тыс. сотрудников. В сложившейся ситуации невозможно выполнить работы по госконтракту в этом году», — написано на сайте общественной организации.

По мнению ОНФ, вероятной причиной проблем является то, что компания перевыполняет план по работам, то есть оказывает больше услуг, чем ей готовы оплатить. Так, только по уборке снега с дорог компания перевыполнила план в ноябре на треть, в декабре — более, чем в два раза, а в январе — наполовину. «[Сложившаяся ситуация] рискует спровоцировать социальное напряжение в коллективе „Северавтодора“. В то время как глава государства Владимир Путин в сегодняшнее непростое время ставит задачу сохранить рабочие места в ключевых отраслях жизнеобеспечения страны», — приводят в ОНФ слова руководителя регионального исполкома Народного фронта в ХМАО Виктора Снисаренко.

Общественники обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство региона, предусмотрев в нем авансирование работ. Связаться с руководством компании «Северавтодор» URA.RU не удалось, в приемной не ответили на звонок журналиста.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Нижневартовска раскритиковал компанию властей ХМАО «Северавтодор». Сергей Землянкин сообщил, что предприятие не справляется с уборкой снега в городе и призвал принять меры.

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