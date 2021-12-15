Депутат гордумы заявил, что «Северавтодор» не справляется с уборкой снега и игнорирует претензии мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы Нижневартовска обрушился с критикой на компанию властей ХМАО «Северавтодор» (учредитель — правительство ХМАО). Народный избранник в своем Instagram-аккаунте заявил, что предприятие не справляется с уборкой снега в городе, и необходимо принять меры.

«На прошедшем заседании комитетов думы Нижневартовска поднял вопрос о неудовлетворительной уборке снега на территории города. Особое внимание необходимо обратить на работу „Северавтодор“, которое по программе „контракт жизненного цикла“ построило и будет обслуживать 8 лет участок улицы Г.И.Пикмана. Дорога при вводе в эксплуатацию имела много недостатков и сейчас некачественно эксплуатируется», — написал депутат.

Землянкин также сообщил, что руководство «Северавтодора» не реагирует на претензии мэрии на качество уборки снега. По словам депутата, он предложил думе города решить эти проблемы с правительством региона напрямую и прикрепил фотографии завалов на городских обочинах. В мэрии подтвердили, что неоднократно отправляли претензии в адрес «Северавтодора» «Периодически в случае некачественного выполнения работ по очистке снега по улице Пикмана в адрес компании «Северавтодор направляются претензии», — заявили в мэрии.

Фото: Instagram-аккаунт Сергея Землянкина

Фото: Instagram-аккаунт Сергея Землянкина

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО назначили нового главу «Северавтодора». Новым генеральным директором компании правительства ХМАО был назначен Александр Лебедев. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок заявил, что новый руководитель знаком с федеральной сетью югорских дорог и профессионально подготовлен.