15 декабря 2021

Депутат из Нижневартовска раскритиковал компанию властей ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, сугроб, уборка снега, снегоуборочная техника, уборка двора, куча снега, снежная зима
Депутат гордумы заявил, что «Северавтодор» не справляется с уборкой снега и игнорирует претензии мэрии Фото:

Депутат думы Нижневартовска обрушился с критикой на компанию властей ХМАО «Северавтодор» (учредитель — правительство ХМАО). Народный избранник в своем Instagram-аккаунте заявил, что предприятие не справляется с уборкой снега в городе, и необходимо принять меры.

«На прошедшем заседании комитетов думы Нижневартовска поднял вопрос о неудовлетворительной уборке снега на территории города. Особое внимание необходимо обратить на работу „Северавтодор“, которое по программе „контракт жизненного цикла“ построило и будет обслуживать 8 лет участок улицы Г.И.Пикмана. Дорога при вводе в эксплуатацию имела много недостатков и сейчас некачественно эксплуатируется», — написал депутат.

Землянкин также сообщил, что руководство «Северавтодора» не реагирует на претензии мэрии на качество уборки снега. По словам депутата, он предложил думе города решить эти проблемы с правительством региона напрямую и прикрепил фотографии завалов на городских обочинах. В мэрии подтвердили, что неоднократно отправляли претензии в адрес «Северавтодора» «Периодически в случае некачественного выполнения работ по очистке снега по улице Пикмана в адрес компании «Северавтодор направляются претензии», — заявили в мэрии.

Фото:
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО назначили нового главу «Северавтодора». Новым генеральным директором компании правительства ХМАО был назначен Александр Лебедев. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок заявил, что новый руководитель знаком с федеральной сетью югорских дорог и профессионально подготовлен.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат думы Нижневартовска обрушился с критикой на компанию властей ХМАО «Северавтодор» (учредитель — правительство ХМАО). Народный избранник в своем Instagram-аккаунте заявил, что предприятие не справляется с уборкой снега в городе, и необходимо принять меры. «На прошедшем заседании комитетов думы Нижневартовска поднял вопрос о неудовлетворительной уборке снега на территории города. Особое внимание необходимо обратить на работу „Северавтодор“, которое по программе „контракт жизненного цикла“ построило и будет обслуживать 8 лет участок улицы Г.И.Пикмана. Дорога при вводе в эксплуатацию имела много недостатков и сейчас некачественно эксплуатируется», — написал депутат. Землянкин также сообщил, что руководство «Северавтодора» не реагирует на претензии мэрии на качество уборки снега. По словам депутата, он предложил думе города решить эти проблемы с правительством региона напрямую и прикрепил фотографии завалов на городских обочинах. В мэрии подтвердили, что неоднократно отправляли претензии в адрес «Северавтодора» «Периодически в случае некачественного выполнения работ по очистке снега по улице Пикмана в адрес компании «Северавтодор направляются претензии», — заявили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО назначили нового главу «Северавтодора». Новым генеральным директором компании правительства ХМАО был назначен Александр Лебедев. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок заявил, что новый руководитель знаком с федеральной сетью югорских дорог и профессионально подготовлен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...