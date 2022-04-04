В Челябинске осудили управляющего, уличенного ФСБ в растрате

Подсудимый получил реальный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении 58-летнего финансового управляющего Игоря Золотухина, виновного в растрате вверенного ему имущества должника по делу о банкротстве. Уголовное дело расследовано следственной частью УФСБ по региону, рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. По данным источника в адвокатской среде, эта история связана с уголовным делом застройщика Дмитрия Мандрыгина и его доме на Труда, 173.

«Подсудимый, неправомерно действуя в рамках процедуры банкротства физического лица, совершил растрату вверенного ему имущества должника, причинив тем самым последнему ущерб на сумму 2,9 млн рублей. В частности, он реализовал его квартиру площадью 130 кв. метров по заниженной стоимости — за 1,9 млн рублей. Он признан виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере)», — рассказала Наталья Мамаева.

Золотухин приговорен к четырем годам в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. Пояснил, что действовал, руководствуясь нормами ФЗ «О банкротстве».

Золотухин был финансовым управляющим одного из пострадавших дольщиков дома на улице Труда, 173 и продал его квартиру по стоимости ниже рыночной, тем самым нанеся ущерб хозяину жилья. Сам он говорил, что реализовывал долю в жилом помещении, поэтому и цена оказалась ниже, чем цена самой квартиры.

Ранее за двойные продажи квартир в этом же доме был осужден застройщик Мандрыгин. В рамках того же уголовного дела к уголовной ответственности привлекался бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев. Экс-чиновник избежал наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам