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Мэрия Кургана дала важное поручение по жилью ветеранов ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, ветеран, трость в руке, пенсионеры, ветеран вов
В домах, где живут ветераны ВОВ, сделают ремонт Фото:

Ко Дню Победы управляющим компаниям Кургана мэрия дала поручение сделать ремонты в подъездах домов, в которых проживают квартиры ветераны Великой Отечественной войны. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана.

«В первую очередь нужно уделить внимание нашим ветеранам, тем, кто защищал мир от фашизма, участвовал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Для них будут организованы мини-концерты во дворах домов. Также фронтовикам вручат подарки, а управляющим компания поручено провести косметические ремонты в подъездах, где располагаются квартиры ветеранов», — говорится в сообщении.

Так же на сайте указано, что сейчас проводится ревизия мемориалов и памятных мест города. К празднованию 9 мая планируется привести в порядок и высадить цветы на Аллее Славы, в Парке Победы, у Мемориала воинам 32-го запасного лыжного полка, у памятника погибшим воинам, а также в Библиотечном сквере.

Ранее URA.RU сообщало о подготовке программы праздника, который пройдет в этом году в офлайн формате. Сейчас идет активная подготовка, разрабатывается концепция украшения города, отрабатывается сценарий парада.

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Ко Дню Победы управляющим компаниям Кургана мэрия дала поручение сделать ремонты в подъездах домов, в которых проживают квартиры ветераны Великой Отечественной войны. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана. «В первую очередь нужно уделить внимание нашим ветеранам, тем, кто защищал мир от фашизма, участвовал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Для них будут организованы мини-концерты во дворах домов. Также фронтовикам вручат подарки, а управляющим компания поручено провести косметические ремонты в подъездах, где располагаются квартиры ветеранов», — говорится в сообщении. Так же на сайте указано, что сейчас проводится ревизия мемориалов и памятных мест города. К празднованию 9 мая планируется привести в порядок и высадить цветы на Аллее Славы, в Парке Победы, у Мемориала воинам 32-го запасного лыжного полка, у памятника погибшим воинам, а также в Библиотечном сквере. Ранее URA.RU сообщало о подготовке программы праздника, который пройдет в этом году в офлайн формате. Сейчас идет активная подготовка, разрабатывается концепция украшения города, отрабатывается сценарий парада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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