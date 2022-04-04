Мэрия Кургана дала важное поручение по жилью ветеранов ВОВ

В домах, где живут ветераны ВОВ, сделают ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ко Дню Победы управляющим компаниям Кургана мэрия дала поручение сделать ремонты в подъездах домов, в которых проживают квартиры ветераны Великой Отечественной войны. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана.

«В первую очередь нужно уделить внимание нашим ветеранам, тем, кто защищал мир от фашизма, участвовал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Для них будут организованы мини-концерты во дворах домов. Также фронтовикам вручат подарки, а управляющим компания поручено провести косметические ремонты в подъездах, где располагаются квартиры ветеранов», — говорится в сообщении.

Так же на сайте указано, что сейчас проводится ревизия мемориалов и памятных мест города. К празднованию 9 мая планируется привести в порядок и высадить цветы на Аллее Славы, в Парке Победы, у Мемориала воинам 32-го запасного лыжного полка, у памятника погибшим воинам, а также в Библиотечном сквере.

Ранее URA.RU сообщало о подготовке программы праздника, который пройдет в этом году в офлайн формате. Сейчас идет активная подготовка, разрабатывается концепция украшения города, отрабатывается сценарий парада.