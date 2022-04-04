В Челябинске пенсионерка разорилась на инвестициях

В Челябинске пожилая женщина стала жертвой мошенников, предложивших ей заработать на инвестициях в финансовой пирамиде «Финико». Сумма хищения составила 2,4 млн рублей. Информацию о преступлении URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД города.
«В период с марта по июль прошлого года женщина вкладывала денежные средства в финансовую пирамиду „Финико“, представители которой обещали повышенные проценты от вложения в инвестиции. Всего женщина передала мошенникам 2,4 млн рублей. Поняла, что деньги не вернутся лишь спустя год, после чего обратилась в полицию», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
В пресс-службе УМВД по городу Челябинску подтвердили, что по факту хищения путем обмана денежных средств у женщины 1944 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Известно, что свои деньги она переводила на банковский счет злоумышленников. Сейчас проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, отметили в ведомстве.
Финансовая пирамида «Финико» действовала по всей стране. Ее основателя Кирилла Доронина судят в Казани. Кроме того, идет следствие над его соучастниками. Вкладчикам «Финико» обещали пассивный доход в размере 25% и выше, пирамида активно предлагала населению собственные финансовые продукты, такие как закрытие кредита за 35% от суммы долга, покупку авто или квартиры за 35% от стоимости объекта.
Доверчивых граждан уверяли, что «Финико» получает доход от трейдинга на бирже. Якобы на компанию трудится более 100 высококвалифицированных инвесторов, которые знают, как приумножить средства вкладчиков.
В Челябинске пожилая женщина стала жертвой мошенников, предложивших ей заработать на инвестициях в финансовой пирамиде «Финико». Сумма хищения составила 2,4 млн рублей. Информацию о преступлении URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД города. «В период с марта по июль прошлого года женщина вкладывала денежные средства в финансовую пирамиду „Финико“, представители которой обещали повышенные проценты от вложения в инвестиции. Всего женщина передала мошенникам 2,4 млн рублей. Поняла, что деньги не вернутся лишь спустя год, после чего обратилась в полицию», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску подтвердили, что по факту хищения путем обмана денежных средств у женщины 1944 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Известно, что свои деньги она переводила на банковский счет злоумышленников. Сейчас проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, отметили в ведомстве. Финансовая пирамида «Финико» действовала по всей стране. Ее основателя Кирилла Доронина судят в Казани. Кроме того, идет следствие над его соучастниками. Вкладчикам «Финико» обещали пассивный доход в размере 25% и выше, пирамида активно предлагала населению собственные финансовые продукты, такие как закрытие кредита за 35% от суммы долга, покупку авто или квартиры за 35% от стоимости объекта. Доверчивых граждан уверяли, что «Финико» получает доход от трейдинга на бирже. Якобы на компанию трудится более 100 высококвалифицированных инвесторов, которые знают, как приумножить средства вкладчиков.