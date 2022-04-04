В Челябинске пенсионерка разорилась на инвестициях

Пострадавшей бабушке 78 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пожилая женщина стала жертвой мошенников, предложивших ей заработать на инвестициях в финансовой пирамиде «Финико». Сумма хищения составила 2,4 млн рублей. Информацию о преступлении URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД города.

«В период с марта по июль прошлого года женщина вкладывала денежные средства в финансовую пирамиду „Финико“, представители которой обещали повышенные проценты от вложения в инвестиции. Всего женщина передала мошенникам 2,4 млн рублей. Поняла, что деньги не вернутся лишь спустя год, после чего обратилась в полицию», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

В пресс-службе УМВД по городу Челябинску подтвердили, что по факту хищения путем обмана денежных средств у женщины 1944 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Известно, что свои деньги она переводила на банковский счет злоумышленников. Сейчас проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, отметили в ведомстве.

Финансовая пирамида «Финико» действовала по всей стране. Ее основателя Кирилла Доронина судят в Казани. Кроме того, идет следствие над его соучастниками. Вкладчикам «Финико» обещали пассивный доход в размере 25% и выше, пирамида активно предлагала населению собственные финансовые продукты, такие как закрытие кредита за 35% от суммы долга, покупку авто или квартиры за 35% от стоимости объекта.

Доверчивых граждан уверяли, что «Финико» получает доход от трейдинга на бирже. Якобы на компанию трудится более 100 высококвалифицированных инвесторов, которые знают, как приумножить средства вкладчиков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам