Под снос на Эльмаше пойдут 14 домов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план реновации (именуется чаще комплексным развитием территорий, КРТ) на Эльмаше, в границах улиц Краснофлотцев — Донская — Корепина — Шефская. Из опубликованной карты следует, что под снос пойдут 14 домов, а два дома, жители которых высказались против реновации, не тронут. Ситуация с еще двумя домами, где было протестное голосование, сложнее.

На карте они обозначены не синим, а желтым цветом, означающим снос. По словам источника URA.RU, властям пришлось изворачиваться, чтобы учесть интересы всех горожан. «Дело в том, что эти два дома находятся на участке с домом, который высказался за КРТ. И, чтобы интересы всех жильцов были соблюдены, в постановлении Орлова весь участок указан как под реновацию. Но в аукционной документации будет прописано, что с двумя этими домами, высказавшимися против, застройщики не работают», — объяснил собеседник.

По его словам, среди девелоперов земли на Краснофлотцев — Донской — Корепина — Шефской разыграют в мае. По двум другим участкам — в границах улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана и в границах улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского — аукционы намечены на апрель.

Условия реновации предполагают, что застройщики обязаны будут предоставить жителям сносимых домов альтернативные жилплощади (в марте свердловское правительство утвердило условия к таким квартирам) или денежные компенсации. С каждым из собственников бизнесмены будут договариваться отдельно.

Желтым и красным обозначены дома под снос, синим — здания, которые сохранят Фото: скрин

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