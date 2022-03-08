Для участников реновации в Екатеринбурге ввели новые правила

Первые торги на реновации в Екатеринбурге пройдут в ближайшее время Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловское правительство утвердило новые правила для участников программы комплексного развития территорий (КРТ, именуемое чаще реновацией) в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте информполитики (ДИП) региона, речь идет о требованиях к квартирам, которые застройщики будут предоставлять жильцам снесенных домов.

В документе установлено понятие равнозначного жилья. Это квартира, площадь и количество комнат в которой не меньше, чем площадь и число комнат в квартире, идущей под снос. «В квартире должна быть установлена металлическая входная дверь, межкомнатные двери с фурнитурой, поверхность пола должна иметь напольное покрытие. В санузлах должно быть установлено сантехническое оборудование, гидроизоляция, а на полу уложена плитка. В кухне должны быть установлены плита и мойка», — говорится в релизе, размещенном на сайте ДИП.

В другом принятом постановлении прописана площадь квартир, которые будут предоставлять горожанам, арендующим в сносимых домах квартиры по договору социального найма и нуждающимся в улучшении жилищных условий. «Площадь новой квартиры будет определяться исходя из нормы квадратных метров жилья на человека, установленной в муниципалитете, где реализуется проект (в Екатеринбурге это 30 квадратных метров на человека — прим. URA.RU)», — добавили в ДИП.

Ранее URA.RU писало, что власти Екатеринбурга определили три первых участка на Уралмаше и Эльмаше, где будет проходить реновация. Против высказались только жильцы четырех домов на участке на улицах Краснофлотцев, Донской, Корепина и Шефской. Их дома не будут снесены. А по участкам, где жильцы высказались за реновацию, в скором времени пройдут торги среди девелоперов. Как ранее уточняли чиновники, участник реновации сможет выбрать между квартирой и денежной компенсацией от застройщика.

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