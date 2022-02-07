07 февраля 2022

На реновации в Екатеринбурге — первый протест жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Дома, где люди высказались против реновации, не будут снесены Фото:

Жильцы четырех домов, расположенных на участке, который власти Екатеринбурга предложили отдать под реновацию, проголосовали против участия в программе. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с предварительными результатами подсчета голосов.

«По участку на улицах Краснофлотцев, Донской, Корепина и Шефской четыре дома высказались „против“ (из 20 — прим. URA.RU)», — поделился собеседник агентства. По его мнению, странным является то, что от имени жильцов по их доверенностям выступили неизвестные юристы. На двух других участках, где жильцы почти единогласно высказались «за», такого якобы не было. «Поэтому не исключено, что людей просто ввели в заблуждение», — добавил источник.

О вероятности такого сценария URA.RU писало 21 января. Собеседник агентства уточнил, что, раз жильцы проголосовали «против», их дома не будут сносить (а остальные попадут под демонтаж). Однако в пресс-службе мэрии информацию об итогах опроса не подтверждают, предлагая дождаться официальных данных.

Новость по теме
Участникам реновации в Екатеринбурге дадут на выбор по 3 квартиры

Тему реновации свердловские власти актуализировали в марте 2021-го, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Согласно документу, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В ноябре чиновники выбрали первые три участка для реновации — на Уралмаше и Эльмаше. В двух кварталах уже завершилось голосование, их участники высказались за снос. Земли, таким образом, выставят на торги. Первые подобные аукционы намечены на март 2022-го, уточнил Сурганов. Девелоперы-победители будут договариваться с собственником каждой квартиры индивидуально.

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Жильцы четырех домов, расположенных на участке, который власти Екатеринбурга предложили отдать под реновацию, проголосовали против участия в программе. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с предварительными результатами подсчета голосов. «По участку на улицах Краснофлотцев, Донской, Корепина и Шефской четыре дома высказались „против“ (из 20 — прим. URA.RU)», — поделился собеседник агентства. По его мнению, странным является то, что от имени жильцов по их доверенностям выступили неизвестные юристы. На двух других участках, где жильцы почти единогласно высказались «за», такого якобы не было. «Поэтому не исключено, что людей просто ввели в заблуждение», — добавил источник. О вероятности такого сценария URA.RU писало 21 января. Собеседник агентства уточнил, что, раз жильцы проголосовали «против», их дома не будут сносить (а остальные попадут под демонтаж). Однако в пресс-службе мэрии информацию об итогах опроса не подтверждают, предлагая дождаться официальных данных. Тему реновации свердловские власти актуализировали в марте 2021-го, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Согласно документу, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В ноябре чиновники выбрали первые три участка для реновации — на Уралмаше и Эльмаше. В двух кварталах уже завершилось голосование, их участники высказались за снос. Земли, таким образом, выставят на торги. Первые подобные аукционы намечены на март 2022-го, уточнил Сурганов. Девелоперы-победители будут договариваться с собственником каждой квартиры индивидуально.
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© Служба новостей «URA.RU»
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