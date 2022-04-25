Власть: в основе развития туризма должны лежать инвестиционные проекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вопросы о необходимой подготовке современных специалистов туристической отрасли, образовательных программах на базе средне-специальных учреждений и внесении изменений, с учетом современных тенденций, обсудили в Курагане в ходе совместного совета по культуре, искусству и развитию туризма. Сообщение опубликовано на сайте правительства региона.

«Время меняется, поэтому нужно пересматривать компетенции специалистов [туристической отрасли]. Это не их вина, это наши задачи», — отметил губернатор Вадим Шумков.

По мнению руководства, инвестиционные проекты должны лежать в основе плана развития туризма на территории. Это бизнес. «Инвесторы, вкладывая в том числе в развитие инфраструктуры, рассчитывают на отдачу в дальнейшем», — написано в сообщении на сайте. Губернатор считает, что в комплексе должны работать 5 составляющих. Инфраструктура, сами объекты и достопримечательности, реализация финансовых проектов, соответствующая подготовка кадров, а также умение обо всем этом рассказать.