25 апреля 2022

Кадровая политика в сфере туризма в Кургане будет пересмотрена. Возможны перестановки

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Сплав по реке Ай
Власть: в основе развития туризма должны лежать инвестиционные проекты Фото:

Вопросы о необходимой подготовке современных специалистов туристической отрасли, образовательных программах на базе средне-специальных учреждений и внесении изменений, с учетом современных тенденций, обсудили в Курагане в ходе совместного совета по культуре, искусству и развитию туризма. Сообщение опубликовано на сайте правительства региона.

«Время меняется, поэтому нужно пересматривать компетенции специалистов [туристической отрасли]. Это не их вина, это наши задачи», — отметил губернатор Вадим Шумков.

По мнению руководства, инвестиционные проекты должны лежать в основе плана развития туризма на территории. Это бизнес. «Инвесторы, вкладывая в том числе в развитие инфраструктуры, рассчитывают на отдачу в дальнейшем», — написано в сообщении на сайте. Губернатор считает, что в комплексе должны работать 5 составляющих. Инфраструктура, сами объекты и достопримечательности, реализация финансовых проектов, соответствующая подготовка кадров, а также умение обо всем этом рассказать.

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Вопросы о необходимой подготовке современных специалистов туристической отрасли, образовательных программах на базе средне-специальных учреждений и внесении изменений, с учетом современных тенденций, обсудили в Курагане в ходе совместного совета по культуре, искусству и развитию туризма. Сообщение опубликовано на сайте правительства региона. «Время меняется, поэтому нужно пересматривать компетенции специалистов [туристической отрасли]. Это не их вина, это наши задачи», — отметил губернатор Вадим Шумков. По мнению руководства, инвестиционные проекты должны лежать в основе плана развития туризма на территории. Это бизнес. «Инвесторы, вкладывая в том числе в развитие инфраструктуры, рассчитывают на отдачу в дальнейшем», — написано в сообщении на сайте. Губернатор считает, что в комплексе должны работать 5 составляющих. Инфраструктура, сами объекты и достопримечательности, реализация финансовых проектов, соответствующая подготовка кадров, а также умение обо всем этом рассказать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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