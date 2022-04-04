Курганская область будет выращивать больше овощей

В Курганской области вырастят больше овощей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аграрии Курганской области увеличат площади посева овощей. Сельхозтоваропроизводители произведут больше картофеля. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.

«В 2022 году аграрии планируют засеять 1 млн 395 тысяч гектаров. Это на 77 тыс. га больше, чем в 2021 году. В структуре посевных площадей 2022 года лидируют зерновые и зернобобовые культуры — 1 млн 99,3 тыс га (прирост на 59 тыс. га к уровню 2021 года). На втором месте масличные — 160,8 тыс. га (прирост на 1 тыс. га к уровню 2021 года). 12,6 тыс га планируют засеять картофелем, 3,2 тыс. га — овощами (прирост по посевным площадям картофеля и овощей — 1,2 тыс. га). Остальные площади займут технические, кормовые и бахчевые культуры» — указано в сообщении властей.

В правительстве уточняют, что объемы площадей для посевов в регионе увеличиваются ежегодно. В оборот вводится ранее неиспользуемая пашня. В 2022 году засеют 35 тыс. га ранее неиспользованной земли. За последние три года дополнительно засеяно уже 100 тыс. га.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область готова сама обеспечить регион семенами картофеля и другими овощами. Компания ЗАО «Картофель» в этом году планирует засеять 1200 га картофеля, еще 300 га отведены под выращивание моркови, свеклы и капусты. Стоимость картофеля в Курганской области по итогам прошлого года выросла на 47,81%, сообщал ранее Свердловскстат.