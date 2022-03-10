В Курганской области резко подорожал сахар

Стоимость сахара выросла за год примерно на 20% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Стоимость сахара в Курганской области выросла за год почти на 20% (данные на февраль). За прошедшую неделю цена выросла еще на 4,2%. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Средние потребительские цены и их изменение на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости по Курганской области. Сахар-песок. Средняя потребительская цена в феврале 2022 года — 58,43 рубля за кг. Изменение средней потребительской цены к февралю 2021 года — 119,43», — указано в материалах Свердловскстата.

Сильнее, чем на сахар, за прошедший год выросли цены на гречневую крупу (на 25,27%), морковь (на 23,89%), картофель (на 47,81%) и капусту (почти в три раза). При этом рис стал дешевле на 2,62%, яблоки — на 2,92%.

По состоянию на 4 марта стоимость сахара составляла 60,89 рубля за кг. Это на 4,21% дороже, чем было 25 февраля. Стоимость бананов за последнюю неделю выросла на 11,92%, помидор — на 8,26%, капусты — на 4,11%.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова заявила, что специалисты администрации Кургана проверяют наличие продуктов в супермаркетах и цены на них. Как сообщало URA.RU, Ситникова добавила, что курганцам не нужно закупать сахар впрок, так как искусственный ажиотаж лишь стимулирует рост цен.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам