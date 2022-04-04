Продавцы постоянно обсчитывают покупателей, сообщают жители Салехарда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники крупной сети супермаркетов «Пятерочка» в Салехарде (ЯНАО) обсчитывают покупателей на кассах. Как оказалось, подобная ситуация происходит не впервой. Продавцы пробивают товар по цене, которая не совпадает со стоимостью, указанной на ценнике, сообщают местные жители в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу обратить внимание на работу „Пятерочки“, ул. Матросова 15. Уже неоднократно повторяется ситуация. Цена указана одна, а пробивается совершенно другая. В этот раз уже молчать не хочется. Возврат денег стоил бы огромного времени, так как работает всего 1 кассир и километровая очередь. Вчера обманули на 50 рублей, сегодня на 120. Дальше, что 500 или 1000? После многократного повторения ситуации, туда не ногой», — написал анонимно пользователь в группе «Подслушано Салехард».

Пост собрал большое количество откликов, в которых жители подтвердили, что постоянно сталкиваются с обсчетами на кассах обозначенного магазина. «У нас в Харпе также!», — написала Анна Кадирова. «Цены всегда отличаются, почему никакие органы не следят за этим», — отметила Ольга Шеклеина. «А я, например, уже не хожу в „Пятерочки“. Одни тухлые куры и филе. Пусть сами их и едят. Много еще магазинов в городе», — подчеркнул Сергей Жуков.

Для выяснения обстоятельств агентство направило официальный запрос в пресс-службу рознично-торговой компании «X5 Group», которая управляет продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка». С чем связано такое поведение сотрудников и по какой причине стоимость отличается от указанной на ценнике, выяснить пока не удалось. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU уже сообщало, что в Салехарде покупатели жаловались на обсчеты на кассах. Ситуация также произошла в одном из магазинов «Пятерочка». Местные жители писали, что продавцы пробивают товар, который на самом деле не приобретался.

Стоимость рыбных медальонов оказалась выше, чем указана на ценнике Фото из Соцсетей

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