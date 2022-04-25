Безработных пермяков трудоустроят на муниципальные предприятия

За счет средств федерального и регионального бюджетов будут трудоустроены 2,5 тысячи пермяков Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермские власти разработали комплекс мер поддержки населения региона для поддержания высокого уровня занятости граждан, в числе прочих — привлечение безработных на общественные работы. Причиной такого решения стала сложная экономическая ситуация, поясняет пресс-служба губернатора в сообщении на сайте.

«На учете в краевой службе занятости состоят 12,5 тысяч соискателей. Это подтверждает, что в регионе желающих найти работу значительное количество. Чтобы помочь людям с трудоустройством — и регион, и федерация принимают беспрецедентные меры поддержки», — заявил губернатор Дмитрий Махонин на встрече с главами муниципальных образований Пермского края.

Регион на восстановление рынка труда в этом году потратит порядка 630 миллионов рублей. Из них 560 миллионов получат работодатели в виде субсидий, которые примут сотрудников или сохранят занятость отдельных категорий тружеников. При помощи средств на организацию общественных работ планируют трудоустроить почти 2,5 тысячи безработных.

По мнению министра соцразвития края Павла Фокина, общественные работы особенно актуальны во время дорожного строительства, благоустройства территорий, при проведении сельскохоз работ и организации летней занятости подрастающего поколения.

О желании краевых властей направить более 600 миллионов рублей для решения вопросов занятости населения URA.RU писало ранее. Минсоцразвития планировал потратить средства на возмещение части затрат на временное трудоустройство и повышение уровня квалификации сотрудников предприятий.

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